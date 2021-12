Eishockey Meisterschaft unterbrochen: EC-Wil-Männer haben länger Ferien – die Frauen hingegen dürfen weiter spielen Der Schweizer Eishockeyverband hat beschlossen, dass die Meisterschaften der Amateurligen bis zum 27. Januar auf Eis gelegt werden. Sportchef und Trainer des EC Wil geben Auskunft, wie es dem Klub mit den neuen Coronamassnahmen geht und welche Pläne sie für das neue Jahr haben. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 21.12.2021, 18.00 Uhr

Solche Bilder wird es für die nächsten paar Wochen wohl nicht mehr geben. Noch vor wenigen Tagen spielte der EC Wil gegen die Pikes Oberthurgau. Bild: Christoph Heer

«Als Hockeyaner ist man enttäuscht», sagt Kevin Schüepp, Trainer der 1.-Männer-Mannschaft des EC Wil. Denn der Schweizer Eishockeyverband hat diesen Montag bekanntgegeben, dass die Amateurligen wegen der neusten Coronamassnahmen ab sofort bis mindestens am 27. Januar unterbrochen werden.

Das heisst konkret, dass die Meisterschaftsspiele der Männer des EC Wil vorerst ausfallen. Hingegen dürfen Trainings und Freundschaftsspiele weiterhin durchgeführt werden. Schüepp sagt: «Dass diese Saison wieder unterbrochen wurde, ist der Pandemie geschuldet.»

Wegen neuer Coronamassnahmen haben Spieler länger Ferien

«Die Eishockeyspieler des EC Wil wurden wegen der neuen Coronamassnahmen frühzeitig in die Ferien geschickt», sagt Sportchef Patrick Hohl. Statt einer Woche haben die Spieler jetzt drei Wochen Ferien.

Sportchef Patrick Hohl, EC Wil. Bild: PD

Der Trainingsbetrieb wäre weiterhin möglich, allerdings würde für alle Beteiligten 2G-plus gelten. «Das war der Hauptaspekt, der uns davon abgehalten hat, den Trainingsbetrieb über die Weihnachts- und Neujahrstage weiterhin aufrechtzuerhalten», sagt der Sportchef. Für diese Woche war eigentlich ein Training sowie das Spiel gegen EHC Wetzikon geplant gewesen, die jetzt natürlich nicht mehr stattfinden können. Patrick Hohl ergänzt:

«Auch wenn aus unserem Team alle geimpft oder genesen sind, müssen sie sich nach den Ferien trotzdem für jedes Training testen lassen.»

Davon ausgenommen seien Spieler, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben oder bei denen die Impfung/Genesung weniger als 120 Tage her ist.

Die Wiler Ladies sind Profis

Während die Spieler aus der 1.-Männer-Mannschaft keine Meisterschaftsspiele mehr durchführen dürfen, können die Frauen des EC Wil weiterhin um Punkte kämpfen. Doch warum ist das so und worin liegt der Unterschied? Patrick Hohl sagt: «Die Ladies dürfen die Meisterschaft weiterführen, weil sie in der zweithöchsten Damenliga im Einsatz sind.» Die obersten drei Herren- und Damenligen in der Schweiz gelten nämlich als Profiliga oder semi-professionell. Die Männer des EC Wil hingegen spielen in der höchsten Amateurliga.

Leeroy Ruesi vom EC Wil im Spiel gegen die Pikes Oberthurgau. Bild: Michel Canonica

«Am 10. Januar nehmen die Männer das Training wieder auf», sagt Patrick Hohl. Allerdings gebe es bis dann ja vielleicht schon wieder neue Massnahmen. Der EC Wil werde aber auf dem Laufenden gehalten. Für den Sportchef ist es wichtig, dass die Spieler gut in Form sind und es auch bleiben. Darum werde das Team drei- bis viermal in der Woche trainieren. Patrick Hohl sagt: «Unklar ist, ob nach dem 27. Januar die zwei noch ausstehenden Qualifikationsspiele gespielt werden oder nicht.» Falls nicht, würde bei Wiederbeginn direkt die Playoff-Zeit beginnen. Der Sportchef sagt abschliessend:

«Abgesehen von den verlängerten Ferien und der 2G-plus-Regel ändert sich für uns im Moment nichts.»

Neue Massnahmen treffen Amateurvereine besonders hart

EC-Wil-Trainer Kevin Schüepp. Bild: PD

«Die Coronaregeln für das Eishockey sind sehr unterschiedlich und hätten einheitlicher gestaltet werden müssen», sagt Kevin Schüepp enttäuscht. Die neuen Coronamassnahmen würden die Amateurvereine besonders hart treffen. Der Trainer möchte damit keine Kritik am Hockeyverband ausüben, weil auch ihm klar sei, dass es nicht einfach gewesen sein muss, so einen Entscheid zu treffen. Schüepp sagt:

«Wir können von unseren Spielern nicht verlangen, dass sie sich boostern lassen.»

Und wenn jemand nicht bereit sei, sich testen zu lassen, müsse das auch akzeptiert werden. Die Situation sei für alle schwierig und nicht alles sei nachvollziehbar. Aber die Gesundheit gehe immer vor.

