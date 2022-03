Eishockey: Kevin Fiala skort in der NHL doppelt

eishockey Kevin Fiala ist einer der Matchwinner in der NHL In der Auswärtspartie gegen die Philadelphia Flyers verbucht der St.Galler zwei Assists für Minnesota und wird zum zweitbesten Spieler der Begegnung gewählt. Minnesota Wild gewinnt 5:4. Daniel Good 04.03.2022, 10.05 Uhr

Kevin Fiala (rechts) im Zweikampf mit Philadelphias Scott Laughton. Bild: Matt Slocum/AP (Philadelphia, 3. März 2022)

Es war höchste Zeit für Minnesota, wieder einmal zu gewinnen, um auf Playoff-Kurs zu bleiben. Vor dem Gastspiel in Philadelphia hatte das Team um Kevin Fiala viermal in Folge verloren.

Zwei Tore in fünf Sekunden

Auch in Philadelphia geriet Minnesota in Bedrängnis, lag nach dem zweiten Drittel 3:4 im Rückstand. Aber innerhalb von fünf Sekunden wendete Minnesota eine weitere Niederlage ab. Zunächst traf Matt Boldy in der 53. Minute auf Pass von Fiala zum 4:4, dann vollstreckte Jonas Brondin zum 5:4-Endstand.

Der 25-jährige Fiala hatte schon die entscheidende Vorlage zum 3:3-Ausgleich geliefert. Der Zuzwiler steht in dieser Saison nach 52 Spielen mit 17 Toren und 29 Assists zu Buche.

In der Tabelle der Central-Division nimmt Minnesota hinter Colorado und St.Louis den dritten Rang ein. Philadelphia ist Letzter in der Metropolitan-Division.