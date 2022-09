Eishockey Im Cup eine Runde weiter: EC Wil gewinnt das erste Pflichtspiel der Saison gegen Ligakonkurrent Prättigau-Herrschaft Am Wochenende bereitete sich der EC Wil noch im Trainingslager in Flims auf den kommenden Saisonstart am 17. September vor. Am Mittwoch bestritt das Team von Trainer Kevin Schüepp sein erstes Pflichtspiel der Saison. Die Cuppartie gegen Ligakonkurrent Prättigau-Herrschaft gewinnt man knapp mit 2:1. Lukas Tannò 08.09.2022, 14.23 Uhr

Joel Moser (rechts) sorgte mit zwei Treffern am Mittwochabend dafür, dass die Wiler eine Runde weitergekommen sind. Bild: Donato Caspari

Nach drei Testspielen (zwei Siege und eine Niederlage) empfing der EC Wil am Mittwochabend in der Eishalle Bergholz den HC Prättigau-Herrschaft zum ersten Ernstkampf der neuen Saison. In der vierten Runde der Cupqualifikation schlug das Team von Trainer Kevin Schüepp den Eishockeyklub aus dem Bündnerland.

«Ich bin froh, dass wir das erste Pflichtspiel gewonnen haben», sagte Schüepp nach der Partie:

«Es war wichtig nach intensiven Wochen und dem Trainingslager am Wochenende mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu starten.»

Wil hatte Mühe ins Spiel zu finden

Vor allem mit der Teamleistung und der stabilen Defensive war Schüepp zufrieden. «Wir hatten zwar Mühe ins Spiel zu finden und sind natürlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber ich bin glücklich mit dem Ergebnis», so Schüepp.

Zwar beklagten die Wiler einige Absenzen am Mittwochabend und waren gegen die Bündner nicht immer spielbestimmend, doch dank den zwei Toren von Joel Moser konnte der EC Wil einen 2:1-Heimsieg feiern. Schüepp hatt aber auch Komplimente für den Gegner übrig: «Ich muss sagen, dass sich Prättigau-Herrschaft im Vergleich zu den letzten Jahren stark verbessert hat. Früher waren sie eine Mannschaft, die fast nur über den Kampf kam und nun kann sie auch spielerisch gut mithalten.»

Joel Moser avancierte zum Matchwinner

Bereits im ersten Drittel konnte Stürmer Joel Moser den EC Wil auf die Siegerstrasse bringen. In der 18. Minute schoss er das 1:0, welches die Bündner kurz nach Beginn des zweiten Drittel ausgleichen konnten. Im gleichen Drittel sorgte Moser dann für die Entscheidung. Im Powerplay erzielte er das 2:1 und brachte die Wiler in der Cupqualifikation eine Runde weiter. Wann das nächste Cupspiel für den EC Wil ansteht und wer der Gegner ist, stellt sich erst noch heraus.

Bereits am Samstag geht es für die Wiler weiter. Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart am 17. September zu Hause gegen Bellinzona spielen sie gegen die Red Lions Reinach aus der 1. Liga. Die Partie findet um 17.30 Uhr in der Eishalle Bergholz statt.

Hier geht's zum Matchtelegramm.