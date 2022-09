Eishockey «Ich übernehme gerne Verantwortung»: Doppelter Schärer sichert dem EC Wil den ersten Sieg im zweiten Spiel Trotz 1.-Liga-Auftaktniederlage vergangenes Wochenende und Aus im National Cup unter der Woche liess sich der EC Wil nicht beirren. Im zweiten Meisterschaftsspiel gewinnen die Wiler zu Hause gegen Prättigau-Herrschaft mit 2:1. Matchwinner war Wils Doppeltorschütze Matteo Schärer. Lukas Tannò 25.09.2022, 13.00 Uhr

Dank der beiden Treffer von Matteo Schärer (Mitte) im zweiten Drittel holt der EC Wil seinen ersten Saisonsieg. Bild: Donato Caspari

«Das war nicht unser bestes Spiel», sagte Wil-Trainer Kevin Schüepp nach der Partie gegen den HC Prättigau-Herrschaft: «Trotzdem haben wir gut gekämpft und sind im Mitteldrittel dank zwei Treffern entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen.» Die Treffer in der 25. und 35. Minute erzielte Vizecaptain Matteo Schärer:

«Die Treffer waren nicht sonderlich schön. Es waren sogenannte ‹dreckige› Tore.»

Gegen einen schwierigen Gegner wie der HC Prättigau-Herrschaft es ist, sind aber genau solche «dreckigen» Tore immens wichtig. «Die Bündner sind kein schlechtes Team und wir mussten Vollgas geben, um sie zu schlagen», sagte Kevin Schüepp. Zwar erzielte Prättigau-Herrschaft sechs Sekunden vor Schluss durch Marc Naef noch den Anschlusstreffer, der Ausgleich gelang den Gästen aber nicht mehr. Im zweiten Saisonspiel holt sich der EC Wil also direkt den ersten Sieg vor heimischem Publikum.

Schärer ist nach diesen zwei Toren Toptorschütze des Eisklub Wil. Er sieht seine Rolle wie folgt: «Mir ist bewusst, dass ich als Stürmer für Tore und Punkte sorgen muss. Ich übernehme aber gerne diese Verantwortung.»

In drei Tagen schon das nächste Meisterschaftsspiel

In der vergangenen Spielzeit hatten die Wiler nicht die beste Heimbilanz. Deshalb hat dieser Dreier für Schüepp grosse Bedeutung: «Dieser Heimsieg ist wichtig. Wir haben nun nach zwei Spielen drei Punkte mehr auf dem Konto als letztes Jahr. Jetzt gilt es diesen Schwung mitzunehmen und auch gegen die Argovia Stars am Mittwochabend zu punkten.» Um gegen den Tabellenneunten zu gewinnen, gibt es laut dem Trainer aber noch einiges zu verbessern:

«Unser Powerplay war zum Beispiel nicht optimal. Da müssen wir besser und kaltschnäuziger werden.»

Am Mittwoch um 20.15 Uhr empfangen die Äbtestädter, welche nach den ersten zwei Spielen auf Platz vier der 1. Liga stehen, die Argovia Stars aus Aarau in der Eishalle Wil. Es ist das dritte Heimspiel in Folge, danach folgen zwei Auswärtsspiele. «Es wird kein einfaches Spiel. Wir wollen aber ganz klar die drei Punkte in Wil halten», so Schüepp.

Hier geht's zum Matchtelegramm.