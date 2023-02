Eishockey «Ich glaube, dass wir weiterkommen»: EC Wil Präsident Roland Singenberger traut seinem Team in den Playoffs einiges zu Mit Platz vier und dem Playoff-Heimrecht hat der EC Wil sein Saisonziel erreicht. Nun will man aber noch mehr. Als Nächstes soll der HC Prättigau-Herrschaft im 1.-Liga-Playoff-Viertelfinal ausgeschaltet werden. Zudem ist die Vereinsführung bereits mit der Planung der kommenden Saison beschäftigt. Lukas Tannò 08.02.2023, 14.00 Uhr

Matteo Schärer (rechts) war mit 23 Punkten Wils bester Skorer der Quali-Phase. Diese Qualitäten wird er nun auch in den Playoffs zeigen müssen. Bild: Donato Caspari

Dass sich der EC Wil für die 1.-Liga-Playoffs qualifizieren würde, war schon länger klar. Mit dem 4:1-Heimsieg gegen das Ligaschlusslicht Unterseen-Interlaken Ende Januar sicherten sich die Wiler zusätzlich das Playoff-Heimrecht und erreichten somit ihr Saisonziel.

«Wir wollten in den Playoffs das Heimrecht haben. Dafür war mindestens Platz vier nötig. Das haben wir erreicht. Deshalb ist der Vorstand und der gesamte Verein sehr zufrieden mit der Qualifikationsphase der ersten Mannschaft», sagt der Co-Präsident des EC Wil, Roland «Singgi» Singenberger.

Beendet der EC Wil den Viertelfinal-Fluch?

Die Playoff-Qualifikation sei aber nur ein Zwischenziel. Nun wolle man im Viertelfinale den HC Prättigau-Herrschaft schlagen und eine Runde weiterkommen, meint Singenberger. Und weiter:

«Unsere Spieler sind heiss. Wenn der Kampfgeist stimmt, dann glaube ich an ein Weiterkommen.»

Ganz so einfach wird das aber nicht. Das zeigt auch die Vergangenheit. Der EC Wil und die Viertelfinal-Aus in den Playoffs: Da war doch was? Durchaus. Bei den letzten drei Playoff-Teilnahmen war für Wil immer bereits im Viertelfinale Schluss. Zuletzt musste man sich mit 1:3 dem HC Luzern geschlagen geben. Kann man also bereits von einem Fluch sprechen?

Roland «Singgi» Singenberger, Co-Präsident des EC Wil. Bild: Lukas Tannò

«Wir sehen das nicht als Fluch. Auch die Serie gegen Luzern war äusserst knapp. Klar, müssen wir einige Dinge auf dem Eis noch besser machen und jedes Spiel wird ein harter Kampf werden. Aber ich denke, wir können Prättigau-Herrschaft schlagen», so Singenberger.

Diese Punkte sprechen für die Wiler

Es gibt einige Punkte, die für eine Halbfinalqualifikation der Äbtestädter sprechen. War der EC Wil in der letzten Spielzeit auf fremdem Eis kaum zu bezwingen, gilt dasselbe in dieser Saison für die Heimspiele. Acht von elf Spielen in der Eishalle Bergholz konnten die Wiler für sich entscheiden. Zweimal verloren sie erst in der Verlängerung oder im Shootout. Das Playoff-Heimrecht kann also ein entscheidender Vorteil sein.

Ein weiterer Punkt, der für Wil spricht, ist die defensive Stärke. Der EC Wil stellte mit grossem Abstand die beste Verteidigung der Liga. Gerade einmal 43 Tore liess die Mannschaft von Trainer Kevin Schüepp in 22 Spielen zu. Das nächstbeste Team, der HC Prättigau-Herrschaft, kassierte elf Tore mehr. «Eine starke Defensive haben wir bereits», sagt Singenberger: «Wenn wir jetzt noch vor dem Tor kaltschnäuziger werden, dann könnte man in den Playoffs richtig weit kommen.»

Zudem spielt für Wil in die Karten, dass man den Trainer des HC Prättigau-Herrschaft, Andreas Ritsch, bestens kennt. Der 117-fache Schweizer Nationalspieler war von 2004 bis 2007 und von 2017 bis 2020 Trainer beim EC Wil. «Wir kennen seine Spielphilosophie und wissen, was auf uns zukommt», so der Wiler Co-Präsident.

Auch wenn es in dieser Viertelfinalbegegnung viele Argumente für den EC Wil gibt, dürfen die Bündner nicht unterschätzt werden. Mit dem 0:5 in der Quali-Phase fügte Prättigau den Wilern die höchste Saisonniederlage zu. Zudem sei die Frage erlaubt, ob man bei durchschnittlich 200 Zuschauern tatsächlich von einem Heimvorteil in der Wiler Eishalle sprechen kann.

Der EC Wil möchte nicht aufsteigen

Bereits vor den Playoffs ist klar, dass der EC Wil auch bei einem möglichen Gewinn der Finalserie nicht aufsteigen wird. Das hat der Verein so entschieden. Singenberger sagt dazu:

«Der EC Wil ist genau da wo er hingehört. Wir möchten weiterhin junge Talente fördern und können uns den finanziellen Mehraufwand der MyHockey League nicht leisten.»

Singenberger, der zurzeit neben seiner Funktion als Co-Präsident zusätzlich als Sportchef amtet, ist bereits mit der Kaderplanung der nächsten Saison beschäftigt: «Im Moment haben wir 14 Spieler, die zugesagt haben für den EC Wil aufzulaufen. Auf ein paar Unterschriften warte ich noch, aber wir sind auf einem guten Weg, erneut ein starkes Team für die kommende Spielzeit zusammenzustellen.» Das Ziel wird gemäss Singenberger auch dann die Playoff-Qualifikation sein.