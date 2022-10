Dem Aufsteiger EHC Uzwil ist der Saisonstart in die 2. Liga geglückt. Nach dem sich die Uzwiler im Auftaktspiel noch deutlich geschlagen geben mussten, konnte nun am Samstag gegen Engiadina den zweiten Saisonsieg gefeiert werden.

Das Team von Trainer Don McLaren legte bereits im ersten Drittel den Grundstein für den Sieg. Durch die Tore von Kay Müller, Patrik Nagel und Thomas Bischof stand es bereits in der 13. Minute 3:0 für das Heimteam.

Zwar konnte Engiadina in der 53. Minute ausgleichen, Dusan Cechovic erzielte aber 15 Sekunden vor der Schlusssirene den viel umjubelten Siegtreffer. Damit steht Uzwil in der 2. Liga neu auf Platz vier. (lto)