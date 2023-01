EISHOCKEY Erstmals zuhause ohne Punkt: Jetzt beginnt für den EC Wil das Zittern um das Playoff-Heimrecht Die Wiler Bären geben gegen den SC Rheintal eine 2:0-Führung aus der Hand und beziehen beim 2:3 die erste Heimniederlage der Saison ohne Punktgewinn. Nun wird der Kampf um Platz vier spannend. Der EHC Uzwil erreicht mit einer Niederlage die Playoffs. Simon Dudle 14.01.2023, 22.05 Uhr

Auch der bereits neunte Saisontreffer von Matteo Schärer konnte die Wiler Heimniederlage nicht verhindern. Archivbild: Donato Caspari

Der SC Rheintal ist in dieser 1.-Liga-Saison alles andere als der Lieblingsgegner des EC Wil. Auch im zweiten Spiel musste nach einer Führung im Startdrittel eine Niederlage akzeptiert werden. Hatte es im November in Widnau bei der Niederlage im Penaltyschiessen noch einen Punkt gegeben, so standen die Wiler am Samstagabend gänzlich mit leeren Händen da. Und das zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison vor eigenem Publikum. In den vorangehenden neun Spielen im Bergholz hatten sieben Siege sowie je eine Niederlage nach Verlängerung und Penaltyschiessen resultiert.

Und auch gegen Rheintal dachte bis weit ins zweite Drittel hinein wohl niemand an eine Wiler Heimniederlage. Bereits nach 15 Sekunden hatte Matteo Schärer die Gastgeber in Führung gebracht, Oliver Steiner nach 102 Sekunden im Mitteldrittel nachgedoppelt. Doch die Rheintaler fanden einen Weg in die Partie. Und wie. Genau acht Minuten und eine Sekunde brauchten sie, um aus dem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung zu machen. Zwar waren danach noch über 25 Minuten zu spielen, der Wiler Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Herisau: Loch im Eis führt zu Spielabbruch

Zwei Runden vor Ende der Qualifikationsphase geht nun für die Wiler, die einst Leader waren, das Zittern um das Playoff-Heimrecht los. Mindestens Platz vier ist dafür nötig. Die Reserve auf Rang fünf beträgt noch maximal drei Punkte. Bevor in der Schlussrunde das abgeschlagene Schlusslicht Unterseen im Bergholz gastiert, geht es zuvor nach Reinach, das am Samstag mit einem überraschenden 4:3-Sieg in Wetzikon auf Platz acht und somit in den Playoff-Bereich geklettert ist.

Skurriles trug sich bei der Partie des SC Herisau, der in der Wiler Gruppe spielt, zu. Sein Heimspiel gegen Burgdorf musste beim Stand von 1:0 für die Emmentaler abgebrochen werden. Als Grund nennt das Portal www.regiosport.ch ein Loch im Eis.

Im Cup das schwierigste Los gezogen

Mittlerweile ist auch bekannt, auf wen die Wiler in der letzten Runde der Cup-Qualifikation treffen. Nachdem sie am vergangenen Mittwoch den EHC Frauenfeld ausgebotet hatten, bekommen sie es auch in der nächsten Runde mit einem Vertreter der My Hockey League (dritthöchste Spielklasse des Landes) zu tun. Am 24. oder 25. Januar gastiert der EHC Chur im Bergholz. Die Bündner haben am Samstagabend mit einem klaren 6:1-Meisterschafts-Heimsieg im Derby gegen Arosa die Tabellenführung übernommen.

In der 2. Liga hat sich der EHC Uzwil für die Playoffs qualifiziert - und das mit einer Niederlage. Auswärts gegen Dielsdorf-Niederhasli lagen die Uzwiler zwischenzeitlich 0:3 im Rückstand und verloren schliesslich 2:4. Da aber die auf Platz neun klassierten Dürnten-Vikings ebenfalls verloren, hat der Aufsteiger aus Uzwil die Playoff-Qualifikation zwei Runden vor Schluss der Qualifikation im Sack.