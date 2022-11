Eishockey Erstes Spiel ohne Punkte: Tabellenführer EC Wil muss sich gegen Prättigau-Herrschaft mit 0:5 geschlagen geben Der EC Wil holt zum ersten Mal in dieser Saison keine Punkte. Bei der 0:5-Niederlage gegen den HC Prättigau-Herrschaft reichen den Bündnern zwölf Minuten, um das Spiel zu entscheiden. Damit steht Wil neu auf Platz drei. Lukas Tannò 27.11.2022, 13.22 Uhr

Torhüter Daniel Schenkel musste sich gegen Prättigau-Herrschaft fünf Mal geschlagen geben. Bild: Donato Caspari

Dass das Auswärtsspiel beim HC Prättigau-Herrschaft schwierig werden würde, war schon im Vorhinein klar. Und weil Wil-Trainer Kevin Schüepp auf sieben Stammkräfte verzichten musste, wurde das Ganze nicht einfacher. «Wir pfeifen langsam aus dem letzten Loch», sagte Schüepp und ergänzte: «Man merkte gegen Prättigau-Herrschaft, dass wir körperlich einfach am Ende waren. Trotzdem haben wir 30 Minuten sehr gut mitgespielt, konnten unsere Chancen aber leider nicht nutzen.»

Wil verliert das Spiel innert zwölf Minuten

In der 30. Minute erzielte das Heimteam durch Gian-Marco Schumacher das 1:0. In den nächsten zwölf Minuten wurde dann das Spiel entschieden. Jann Däscher, Gianni Hertner und Simon Scherrer trugen sich in die Torschützenliste ein. Noch vor dem letzten Drittel stand es 0:4 aus Wiler Sicht. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels fiel dann das fünfte Tor. Schüepp sagte nach der Partie:

«Wir haben nach dem 0:1 den Zugriff aufs Spiel verloren. Prättigau-Herrschaft hat das gut ausgenutzt und uns immer wieder ausgekontert.»

So ein Einbruch habe er in dieser Saison noch nie erlebt, meinte der Trainer. Trotzdem möchte er nicht alles schlechtreden. «Wir haben kämpferisch eine gute Leistung gezeigt. Wenn so viele Spieler ausfallen, ist das schwierig zu kompensieren. Personell konnten wir nicht mehr reagieren. Prättigau-Herrschaft hat verdient gewonnen», so Schüepp.

Und die Absenzen werden auch im kommenden Spiel gegen Bellinzona nicht weniger werden. Nur Stürmer Nicolas Hinder wird zum Team zurückkehren: «Wir werden etwa mit dem gleichen Team nach Bellinzona fahren und versuchen, ein gutes Spiel zu zeigen.» Nach der Niederlage gegen die Bündner steht Wil nun nicht mehr auf der Leaderposition, sondern mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Luzern auf Rang drei.