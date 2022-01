Eishockey: Kevin Fiala ist nicht zu bremsen

EISHOCKEY Einzigartig: Der Zuzwiler NHL-Profi Kevin Fiala skort zum elften Mal in Folge Beim 4:3-Auswärtssieg gegen die New York Islanders steuert der 25-jährige St.Galler den entscheidenden Pass zur 3:1-Führung der Minnesota Wild bei. Es ist sein 20. Assist in dieser Saison. Daniel Good 31.01.2022, 10.26 Uhr

Kevin Fiala (rechts) für Minnesota im Einsatz gegen die New York Islanders. Bild: Stacy Bengs/AP

Kevin Fialas Erfolgsserie ist aktuell einzigartig in der NHL. Die längste Skorerserie eines Spielers. Auch Minnesota ist gut im Strumpf und verbuchte den fünften Sieg in Folge.

Nur ein Spieler war für Minnesota im Punktesammeln noch konstanter als nun der Ostschweizer. Der Finne Mikael Granlund, Weltmeister 2011, skorte in der Saison 2016/17 in zwölf Partien in Folge. Diesen Rekord könnte Fiala noch in dieser Woche einstellen.

Fiala hat in den vergangenen elf Begegnungen 14 Punkte verbucht, 8 Tore und 6 Assists. Insgesamt steht er in dieser Saison nach 40 Partien mit 32 Skorerpunkten zu Buche.

Produktivster Schweizer mit 47 Punkten ist Timo Meier, der in der Nacht auf Montag mit den San Jose Sharks auswärts den Carolina Hurricanes 1:2 unterlag. Der Herisauer blieb für einmal auch ohne persönliches Erfolgserlebnis.