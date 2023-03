Eishockey «Ein Traum, der in Erfüllung geht»: Nach dem Schweizer Meistertitel floss beim EC Wil neben viel Bier auch die eine oder andere Träne Der EC Wil wurde mit dem Sieg gegen Sion am Dienstagabend Schweizer Amateurmeister. Das Team krönte damit eine historische Saison, die es so schnell nicht wieder geben wird. Die Spieler feierten diesen Erfolg auch dementsprechend ausgelassen mit Familie und Fans. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 22.03.2023, 16.00 Uhr

Die Spieler des EC Wil bedanken sich bei den Fans für die lautstarke Unterstützung. Bild: Lukas Tannò

«Meischter, Schwiizer Meischter», wurde nach dem Spiel auf dem Eis gesungen. Die Spieler des EC Wil feierten am Dienstagabend zusammen mit ihren Familien und den Fans. Es kam zu emotionalen Umarmung, man herzte sich gegenseitig und zündete gemeinsam die Siegeszigarre an. Der EC Wil hatte aber auch allen Grund zum Feiern. Zum ersten Mal in der über 140-jährigen Vereinsgeschichte wurde man Schweizer Amateurmeister.

Ein Ende wie in einem Märchen

Auch das Meistermacher-Duo um Trainer Kevin Schüepp und Assistent Ivo Frischknecht feierte kräftig mit. Vor allem für Schüepp war es ein emotionales Spiel – sein letztes an der Bande des EC Wil notabene. Er wird sich nun eine Auszeit nehmen und reisen gehen. «Dieses Ende ist wie in einem Märchen. Wir haben uns diesen Titel verdient», sagte Schüepp. Frischknecht fuhr fort:

«Das ist ganz klar der grösste Erfolg unserer Karrieren.»

Das Trainer-Duo Ivo Frischknecht (links) und Kevin Schüepp. Bild: Lukas Tannò

Dem Assistenztrainer, den alle nur «Cipo» nennen, waren die Emotionen ins Gesicht geschrieben. Mit Colin und Levin Frischknecht gehören seine beiden Söhne zum Wiler Meisterteam. «Ich bin extrem stolz auf die beiden. Sie haben viel für diesen Erfolg gemacht», so Frischknecht. Für ihn war die Serie gegen Bellinzona ausschlaggebend: «Nachdem wir in der Serie 0:2 hinten lagen, haben uns alle schon abgeschrieben. Dass wir dann dort drei Siege hintereinander holen, hat uns zum Meistertitel getragen.»

Regierungsrat Stefan Kölliker gratulierte dem EC Wil persönlich. Bild: Lukas Tannò

Für Center Oliver Steiner, der im letzten Spiel gegen Sion doppelt traf, hatten aber auch die Fans einen wichtigen Anteil am Erfolg: «Vor 1300 Leuten zu spielen, die die Eishalle Bergholz zu einem Hexenkessel machten, war sehr speziell.»

Der Trainer hat alle seine Ziele erreicht

Trainer Kevin Schüepp verlässt den Verein nach drei Jahren also bereits wieder. Und trotzdem hat er in dieser kurzen Zeit alles erreicht, was er wollte: «Ich habe mir drei Ziele gesetzt, als ich beim EC Wil angefangen habe: Ich wollte die Schulden abbauen, ein junges Team aus Wiler Eigengewächsen aufbauen und einmal vor über 1000 Leuten spielen.» Nach seinem letzten Spiel als Wiler Trainer kann gesagt werden: Er hat alle Ziele erreicht.

Die Spieler feierten den Titelgewinn ausgelassen.

Die Feierlichkeiten auf dem Eis und in der Garderobe hielten mehr als zwei Stunden an. Nach einigen Bierduschen und Ansprachen von Staff und Trainer, ging die Party in der Stadt weiter. In der Ralph's Bar feierte der EC Wil bis in die Morgenstunden. Ebenfalls dort mit dabei waren die Co-Präsidenten Oliver Caspari und Roland «Singgi» Singenberger. «Mit einem jungen Team diesen Titel zu holen, ist unglaublich», meinte Caspari.

Auch in der Garderobe war die Stimmung super. Bild: Lukas Tannò

Singenberger, der kurz nach dem Spiel noch mit Tränen in den Augen an der Bande stand, konnte den Erfolg noch nicht richtig einordnen: «Ich kann das irgendwie noch gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich bin seit 50 Jahren in diesem Verein. Nie hätte ich damit gerechnet, dass ich das einmal erleben darf.» Für den EC Wil geht also eine historische Saison zu Ende, die an Emotionen und Geschichten, die geschrieben wurden, kaum noch zu überbieten ist.

