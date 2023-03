Eishockey: EC Wil Ladies stösst zum HC Thurgau

Eishockey EC Wil Ladies verschwindet aus dem Meisterschaftsbetrieb – weil der Klub zum HC Thurgau stösst Nach sieben Jahren ist die Geschichte des EC Wil Ladies zu Ende. Neu wird das Team in den HC Thurgau integriert und unter dem Namen Thurgau Ladies in der SWHL B spielen. Daniel Monnin Jetzt kommentieren 20.03.2023, 18.00 Uhr

Die Spielerinnen der EC Wil Ladies im Einsatz. Bild: PD (2022)

Die EC Wil Ladies gibt es nicht mehr. Klinisch tot war das Team schon mehrfach und dies nach einer Erfolgsgeschichte, die in der Region ihresgleichen sucht. 2016 gründete Marcel Herzog das Frauenteam, das erstmals an der Meisterschaft teilnahm, 16 von 18 Meisterschaftsspielen gewann, in der Aufstiegsrunde drei weitere Siege anfügte und knapp ein Jahr nach Gründung in die zweithöchste Spielklasse aufstieg.

Das war vor sechs Jahren. Seit ein paar Tagen ist klar, dass der Name EC Wil Ladies aus dem Meisterschaftsbetrieb verschwinden wird. Die Wiler Ladies wechseln, wie die Weinfelden Ladies, in die Organisation des HC Thurgau. Der Verein leistet sich damit ein Frauenteam in der zweithöchsten Liga, der SWHL B, und stellt sicher, dass nach dem Wegzug des A-Clubs Thurgau Indien Ladies nach Davos das Frauenhockey in der Ostschweiz verankert bleibt.

Viel Integrationsarbeit erwartet

Es ist dies ein für alle Beteiligten weiser und zukunftsgerichteter Entscheid. Thurgau erhält nach den Turbulenzen um die Indien Ladies sein Frauenteam – das notorisch erfolglose Weinfelden-Team, aus dem vor drei Jahren die Indien Ladies entstanden sind, dürfte erfolgreicheren Zeiten entgegenblicken. Nicht zuletzt sind nun die Wiler Ladies endlich in eine Organisation integriert, für die Frauenhockey nicht nur ein Anhängsel und Lippenbekenntnis ist.

Rahel Michielin vor dem Training. Bild: Donato Caspari (2017)

Ein erstes Zeichen setzt eine alte Bekannte: die langjährige Weinfelden- und Thurgau-Spielerin Rahel Michielin. Die 32-Jährige beendet nach 17 Jahren Frauenhockey, über 100 Länder- und 300 Ligaspielen, einer Bronzemedaille an der WM 2012 in Burlington und einem einjährigen Abstecher nach Kanada ihre Karriere und wird neu Sportchefin. Ihre Erfahrung und ihre positive Ausstrahlung sind beste Voraussetzungen für ihren neuen Job, der viel Integrationsarbeit umfassen wird. Eine ähnliche Aufgabe stellt sich für den neuen Trainer Patrick Lüscher, bisher Coach der Weinfelden Ladies.

Michielin zeigt sich überzeugt, dass mit Blick in die Zukunft ein kompetitives Team gestellt wird. «Die Gespräche mit Spielerinnen beider Teams laufen.» Ziel sei es, einige erfahrene, ältere Spielerinnen zu verpflichten, die den jungen, neuen Kräften aus dem ganzen Thurgau und Umgebung als Karriere-Leitplanke dienen können. Das Interesse von Jung und Alt sei vorhanden. «Auch vonseiten einiger Spielerinnen der ehemaligen Indien Ladies», sagt Michielin. Dies sei eine Win-win-Situation für alle.

Turbulente Leidensgeschichte findet ihr Ende

Die siebenjährige Geschichte der Wiler Ladies war bewegt: Aufstieg im Gründungsjahr, eine erste Saison in der SWHL B und ein Playoff-Viertelfinal gegen Langenthal. 2018/19 war die erfolgreichste Saison in der kurzen Klubgeschichte mit einer Playoff-Halbfinalqualifikation. Was folgte, war ein einziges Trauerspiel, ein Drama um verletzte Eitelkeiten in mehreren Akten, die schliesslich zum Rücktritt von Gründervater Marcel Herzog führten. Es war auch der Beginn des Niedergangs eines talentierten Teams, dem man den Boden unter den Füssen weggezogen hatte.

Nun also endet diese Leidensgeschichte mit einem Neuanfang, der vielleicht zurzeit noch nicht den sportlichen Erfolg garantiert, der aber die Ruhe zurückbringt, die ein Team braucht, um am sportlichen Erfolg zu arbeiten. Ohne Druck, ohne ständige Angst, das nächste Training oder das nächste Spiel könnte das letzte sein. In diesem Sinne verdienen die neuen Thurgau Ladies jede mögliche Unterstützung und eine starke Organisation im Rücken, die nachhaltig und langfristig denkt.

