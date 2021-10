Eishockey EC Wil gewinnt gegen den EHC Wetzikon mit 4:1 und holt den vierten Sieg in Folge Vor einer Woche konnte Wil den 1.-Liga-Favoriten Frauenfeld knapp mit 3:2 besiegen. Gegen den nächsten Topgegner EHC Wetzikon wollte Trainer Kevin Schüepp eine gute Mannschaftsleistung sehen. Zwar konnten die Wiler nicht die gewollte Leistung abrufen, aber dank zweier früher Tore gewinnen sie zu Hause gegen Wetzikon mit 4:1. Lukas Tanno 10.10.2021, 12.08 Uhr

Alec Jäppinen (rechts), hier im Zweikampf gegen die Red Lions Reinach, erzielte gegen Wetzikon seine Saisontore drei und vier. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Nach dem starken Spiel gegen Frauenfeld am letzten Wochenende sind die Erwartungen beim EC Wil zwangsläufig höher geworden. Trotzdem mahnt Trainer Kevin Schüepp vor Überheblichkeit: «Wir zeigen momentan Woche für Woche gute Leistungen, aber das können wir nur so weiter machen, wenn wir am Boden bleiben und jedes Spiel voll konzentriert angehen.»