Eishockey EC Wil-Captain Simon Steiner zieht positive Schlüsse aus der Niederlage gegen Luzern von letzter Woche Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den HC Luzern letzten Samstag hatte der EC Wil eine gute Leistung gezeigt. Einzig die Chancenauswertung war zu bemängeln, denn bei 40 Abschlüssen gelang den Wilern nur einen Treffer. Beim Heimspiel am kommenden Samstag um 17.30 Uhr gegen die GDT Bellinzona will der EC Wil wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. Lukas Tanno 28.10.2021, 15.26 Uhr

Captain Simon Steiner (links) nimmt seine Rolle als Leader Ernst und versucht seinen Mitspielern auf und neben dem Eis zu helfen. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Der Captain des EC Wil Simon Steiner sah die Niederlage gegen die Innerschweizer durchaus positiv: «Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und haben bis zum Schluss versucht den Ausgleich zu erzielen. Ich denke nicht, dass wir am Wochenende etwas anders machen müssen. Gegen Luzern sind die Schüsse halt eben nicht reingegangen und gegen Bellinzona fallen sie dann vielleicht wieder rein. Das ist Eishockey.»

Niederlage gegen Luzern soll als Weckruf dienen

Zusätzlich findet Steiner, dass eine Niederlage oft auch gut tut. Gerade beim jungen EC Wil, wo der Erfolg der letzten Wochen einigen Spieler vielleicht zu Kopf gestiegen ist. «Auch schon bei der Niederlage zum Saisonstart gegen Rheintal haben einige von uns das Gefühl gehabt, dass wir sowieso gewinnen, weil wir sie in der Vorbereitung noch klar geschlagen haben. Die jungen Spieler müssen lernen, dass es oft besser ist, am Boden zu bleiben, als in Euphorie auszubrechen», ergänzt Steiner.

Als ältester Spieler im Team hilft er den jungen Mitspielern dabei so gut es geht. Egal ob auf oder neben dem Eis, er versucht mit seiner Erfahrung Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen: «Die Jungen rennen oft einfach drauf los und manchmal ist das eben die falsche Option. Dann versuche ich sie ein wenig zu bremsen und das klappt bisher relativ gut.»

Nach fünf Siegen musste der EC Wil letzte Woche wieder einmal eine Niederlage einstecken. Der Captain ist sich aber sicher, dass man im Heimspiel gegen die GDT Bellinzona wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren kann. Die Tessiner sind physisch auf einem hohen Level. Das sieht Steiner aber nicht als Nachteil:

«Wir sind körperlich ebenfalls eine starke Mannschaft. Wir werden sicherlich mit ihnen mithalten können. Wenn wir wieder 40 Abschlüsse haben, fallen am Samstag sicher mehr Tore als gegen Luzern. Davon bin ich überzeugt.»