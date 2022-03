Der EHC Uzwil darf doch nicht am Finalspiel um den Meistertitel

Eishockey «Die Meldung war ein Schock»: Der EHC Uzwil darf doch nicht am Finalspiel um den Ostschweizer-Meister-Titel spielen Die Saison des EHC Uzwil nimmt ein jähes Ende. Das Team kann am Samstag nicht zum Final um den Meistertitel der 3. Liga Ostschweiz antreten. Grund ist ein Zusatzartikel im Reglement, der niemandem bewusst war. Der Aufstieg in die 2. Liga ist dennoch möglich. Sabrina Manser 15.03.2022, 15.33 Uhr

Letzte Woche herrschte noch Freude beim EHC Uzwil, nun ist diese verflogen. Bild: PD

«Doch kein Final für unsere Hawks.» So lautet eine Mitteilung des EHC Uzwil. Sie irritiert. Eigentlich war nach dem zweiten Sieg in der Masterround vor eineinhalb Wochen klar: Die Uzwiler dürfen um den Ostschweizer-Meister-Titel in der 3. Liga kämpfen. Dies, obwohl sie vergangenes Wochenende gegen den HC Zernez verloren haben.

«Für alle war der Einzug in den Final klar», sagt Yves Breitenmoser, Spieler und Vorstandsmitglied des EHC Uzwil. Umso grösser war der Schock am Sonntag: Dann erfuhr die Mannschaft, dass sie aufgrund eines Zusatzartikels im Spielbetriebsreglement doch nicht Gruppensieger und damit für den Final qualifiziert ist.

Ein Spiel wurde aus der Wertung gestrichen

Zwischen dem EHC Uzwil und dem HC Ascona herrschte Punktegleichstand. So kam ein Artikel im Reglement zum Zug, in dem es heisst: Bei ungleicher Anzahl Heimspiele wird demjenigen mit einem Heimspiel mehr das erste Spiel in der Runde nicht gewertet. So zählt die Direktbegegnung und damit der Sieg auswärts gegen den HC Ascona im Direktvergleich nicht mehr. Die bessere Tordifferenz ist für den Einzug in den Final relevant, dort liegt der HC Ascona vorne.

«Die Meldung war ein Schock», sagt Yves Breitenmoser. Man sei davon ausgegangen, dass die direkten Begegnungen zählen würden bei einem Punktegleichstand.

«Wir hätten im Leben nicht daran gedacht, dass wir beim letzten Spiel zwingend noch einen Punkt holen müssen.»

Das Reglement sei eigentlich auf Fairness bei ungleicher Anzahl Heimspiele ausgelegt. Dem EHC Uzwil werde nun aber ein Auswärtssieg nicht gewertet. «Wir möchten an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, dass wir ob dieser sehr fragwürdigen Regel beziehungsweise deren Auslegung zutiefst enttäuscht und verärgert sind», schreibt der Verein.

Aufstieg in die 2. Liga immer noch möglich

Der Klub habe eine Beschwerde eingereicht. Diese wurde jedoch abgelehnt, wie der EHC Uzwil am Montag erfuhr. So nimmt die Saison für den Verein ein plötzliches Ende. «Wir sind sehr enttäuscht», sagt Yves Breitenmoser.

Aber: Der Ärger werde verfliegen und es gehe weiter. Der Aufstieg in die 2. Liga sei trotz allem möglich. Dies, weil der zweite Finalteilnehmer EHC Wilen-Neunforn auf den Aufstieg verzichte. Für Yves Breitenmoser ist dennoch klar:

«Wir haben den Ligaaufstieg sportlich verdient, weil wir insgesamt eine super Saison hatten.»

In den nächsten Tagen dürfte der Ligaaufstieg definitiv spruchreif werden.