Eishockey Die Ladies des EC Wil sichern sich den Erhalt in der zweithöchsten Frauenliga Die Wiler-Eishockey-Ladies gewannen am Samstag das dritte Spiel gegen Bassersdorf mit 4:1 und schaffen in den Playouts mit drei klaren Siegen den Ligaerhalt in der SWHL B. Ihre Zukunft ist allerdings wie bereits in den letzten Jahren noch nicht gesichert. Daniel Monnin 14.03.2022, 10.39 Uhr

Wil-Captain Flavia Tschumi (in Schwarz) beim Bully im Saisonspiel gegen den Aufsteiger HC Tramelan Ladies. Bild: PD

Drei Siege in Serie, mit einem Torverhältnis von 11:2, das gab es für die Wiler Ladies letztmals vor drei Jahren. Damals, in der bisher besten Saison in der zweithöchsten Spielklasse, reihten die Wiler Ladies in den letzten beiden Qualifikationspartien und dem Playoff-Viertelfinal gar vier Siege aneinander. Seither gab es in drei Meisterschaften höchstens mal zwei Siege in Folge.

Erleichterung bei den Wilerinnen

Kein Wunder, symbolisierte die Schlusssirene beim 4:1-Sieg in Spiel 3 dieser Abstiegs-Playout-Serie gegen Bassersdorf einen emotionalen Höhepunkt für Trainer und Team. Headcoach Diego Gremminger sprach von «einer Erlösung, endlich haben wir unser wahres Können gezeigt.» Und dies vor allem im Bereich der Chancenauswertung: 0,6 Tore pro Spiel haben die Wilerinnen in 18 Qualifikationsspielen erreicht, in den Playouts schraubten sie den Wert auf 3,7 Treffer pro Spiel.

Mitunter entscheidend für den leistungsmässigen Quantensprung sind laut Diego Gremminger die gemeinsamen Trainings der letzten Wochen:

«Endlich haben wir auch als ganzes Team trainieren und Sachen einüben können, die wir in den Partien gegen Bassersdorf umsetzen konnten.»

Mitentscheidend dafür war die plötzliche Treffsicherheit der 24-jährigen Schaffhauserin Janine Müller. Siebenmal traf Ex-Natistürmerin in 17 Spielen der Qualifikation, sechsmal in den drei Playout-Partien. Das ganze Team habe zu diesem Erfolg beigetragen, unterstrich Müller. Auch sie sprach «die sehr guten gemeinsamen Trainings» an und meinte, «vielleicht liegt mir Bassersdorf einfach, dass die Schüsse reingingen.»

Ungewisse Zukunft für die EC Wil Ladies

Der sportliche Erfolg sei eminent wichtig, meint Gremminger, auch wenn mittlerweile feststeht, dass nach dem Verzicht der Berner Wisle Ladies auf den Aufstieg auch Bassersdorf in der SWHL B bleiben wird. Gremminger trifft mit dieser Aussage einen wunden Punkt, der die Wiler Ladies seit Jahren begleitet. Wieder einmal ist die Zukunft des Teams trotz dem Ligaerhalt nicht gesichert.

Gremminger wird seinen Posten als Headcoach nach drei Jahren aus beruflichen Gründen abgeben müssen. Er gehe auch mit ein wenig Wehmut und werde sich aber um einen valablen Nachfolger kümmern.

Die eine oder andere langjährige Spielerin wird das Team verlassen, aufhören oder zu einem anderen Club wechseln. Sicher ist der Rücktritt von Vanessa Zweifel, aber auch Natacha Stejskal dürfte Wil verlassen, ebenso die Bündner Verteidigerin Sarina Bardill, die in der Umgebung von Bern eine berufliche Weiterbildung in Angriff nimmt und gerne für Bomo Thun in der Women’s League spielen würde.

Wie schon in den letzten Jahren kommen also wieder Wochen der Ungewissheit auf die in dieser Beziehung leidgeprüften Wiler Ladies zu. Bleibt das Team bestehen? Unter welcher Leitung, auf und neben dem Eis? Wie steht es um die Akzeptanz innerhalb des EC Wil? Oder steht gar ein Transfer zu einem andern Männerklub in der Region zur Debatte? Gerüchteweise wäre ein Übertritt zu einem Nachbarklub, keine 30 Kilometer von Wil entfernt, durchaus einen Gedanken wert.

