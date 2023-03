Eishockey Die Finalserie ist lanciert: Der EC Wil gewinnt Spiel drei auswärts gegen die GDT Bellinzona in der Verlängerung Da ist der erste Sieg in einem Playoff-Finale seit 1998. Der EC Wil schlägt Bellinzona mit 2:1 nach Verlängerung und kann die 1.-Liga-Serie somit verkürzen. Der Wil-Topskorer der Qualifikationsphase, Matteo Schärer, liess in der 16. Minute der Verlängerung die Wiler jubeln. Lukas Tannò 10.03.2023, 00.35 Uhr

Matteo Schärer (rechts) brachte mit seinem Treffer in der Verlängerung die Entscheidung. Somit kommt es zu Spiel vier in der Eishalle Bergholz. Bild: Benjamin Manser

Anders als noch am Dienstag jubelte kurz vor 23 Uhr der EC Wil. Er gewann das dritte Spiel des 1.-Liga-Playoff-Finals mit 2:1 nach Verlängerung. Matteo Schärer sorgte auswärts in Bellinzona aus kurzer Distanz für die Entscheidung. Dabei waren die Tessiner in der Verlängerung das bessere Team. «Heute war es eine Willenssache. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und bis zum Schluss gekämpft», sagte Wil-Trainer Kevin Schüepp.

Es war am Donnerstag also genau andersrum wie noch am Dienstagabend. Dort war der EC Wil tonangebend in der Verlängerung und Bellinzona machte in Unterzahl den Siegtreffer. Nach diesem Sieg in Spiel drei tut die bittere 2:3-Niederlage aus der zweiten Partie doppelt weh. Hätte man dort das siebenminütige Powerplay ausnutzen können, hätte Wil die Serie am Samstag zuhause entscheiden können. Schüepp meint dazu:

«Dieses Spiel vom Dienstag ist bereits vergessen. Wir haben nun das Rebreak geschafft und wollen am Samstag ausgleichen.»

Die Reaktion die Wil gezeigt hat, ist eindrücklich. Am Dienstag war den Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Nur zwei Tage später eine solche Antwort geben zu können, ist alles andere als einfach. Das braucht Selbstvertrauen und Kampfgeist. Und das hat der EC Wil - notabene das jüngste Team der Liga - definitiv gezeigt.

Wil ging zum ersten Mal in Führung

Der EC Wil startete etwas besser in die Partie als die Gastgeber. Joel Moser brachte die Äbtestädter in der 17. Minute in Führung. Es war die erste Wiler Führung in diesem Playoff-Finale überhaupt. Im Mitteldrittel war aber Bellinzona um eine Antwort bemüht. Als Lars Kellenberger in der 31. Minute auf die Strafbank musste, liess sich Patrick Incir nicht zweimal bitten und glich die Partie wieder aus. Weil im Schlussdrittel keine Tore fielen, musste, wie bereits in Spiel zwei, die Verlängerung für eine Entscheidung sorgen.

Dort konnten sich die Wiler bei Torhüter Daniel Schenkel bedanken, der mit einigen Glanzparaden sein Team in der Finalserie hielt. Wenige Minuten vor dem Penaltyschiessen entschied Matteo Schärer dann die Partie. Er liess sich von Mannschaft und Fans feiern. Zurecht, denn es war der erste Sieg in einem Playoff-Finale seit dem Jahr 1998.

Dreht Wil nun die Serie?

Nun kommt es also am Samstag um 17.30 Uhr im Bergholz zu einem vierten Duell zwischen Wil und Bellinzona. Das Momentum liegt jetzt definitiv auf der Seite der Wiler Bären. Vor allem weil man in Spiel vier wieder zuhause vor den eigenen Fans spielen kann. «Ich denke, dass wir am Samstag die 600 Zuschauerinnen und Zuschauer vom Dienstag übertreffen werden», so der Wil-Trainer.

Verliert Wil am Samstag, ist die Saison aber noch nicht fertig. Dann wartet nämlich noch das Spiel um Platz drei. Dort würden die Äbtestädter auf den HC Prilly Black Panthers treffen. Dieser hat nämlich sein Playoff-Finale der Gruppe West bereits mit 0:3 gegen Sion verloren. Gewinnt der EC Wil aber auch am Samstag kommt es am nächsten Dienstag auswärts im Tessin zu einer «Belle».