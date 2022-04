Eishockey: Kevin Fiala ist erneut der Man of the Match

EIshockey Der St.Galler Kevin Fiala erzielt sein 30. Saisontor in der NHL und wird als bester Spieler ausgezeichnet Kevin Fiala ist weiter in Skorerlaune. Beim 2:0-Auswärtssieg Minnesotas gegen die Montreal Canadiens verbucht der 25-jährige Zuzwiler ein Tor und einen Assistpunkt. Er wird überdies zum besten Spieler der Partie gewählt. Daniel Good Jetzt kommentieren 20.04.2022, 10.23 Uhr

In dieser Szene stoppt Montreals Goalie Carey Price (rechts) den daher fliegenden Kevin Fiala. Am Ende behält Minnesota aber das bessere Ende für sich. Bild: Ryan Remiorz / AP (Montreal, 19. April 2022)

In der siebten Minute brachte Kevin Fiala Minnesota im Powerplay in Führung. Es war sein sechstes Tor in den vergangenen fünf Spielen. Mittlerweile hat Fiala in dieser Saison in 76 Begegnungen 75 Skorerpunkte verbucht. Das 2:0 durch Matt Boldy im dritten Drittel fiel nach einem Assist des St.Gallers.