Eishockey Der EHC Uzwil scheidet aus dem National Cup aus: Gegen den Erstligisten Bellinzona verliert der Underdog mit 2:5 Der EHC Uzwil traf in der ersten Runde des National Cup auf die GDT Bellinzona. Die Tessiner besiegten die «Hawks» bereits in der Qualifikation. Weil Uzwil aber als Lucky Loser in die Hauptrunde gelost wurde, mussten die Tessiner erneut in die Uzehalle reisen. Lukas Tannò 23.10.2022, 12.00 Uhr

Renato Locher (rechts) und der EHC Uzwil müssen sich in der Hauptrunde des National Cup der GDT Bellinzona geschlagen geben. Bild: PD

Eigentlich hat sich EHC Uzwil gar nicht für die Hauptrunde des National Cup qualifiziert. Denn in der letzten Qualifikationsrunde Ende September verloren die «Hawks» zu Hause gegen die GDT Bellinzona mit 6:4. Weil die Uzwiler aber als Lucky Loser ausgelost wurden, schaffte man doch noch den Sprung in die Hauptrunde und traf dort erneut auf die Tessiner.

In einem umkämpften Duell mussten sich die Uzwiler aber wiederum geschlagen geben. Zwar konnte Yves Breitenmoser kurz nach Beginn des zweiten Drittels den 0:1-Rückstand ausgleichen, danach spielte Bellinzona aber seine ganze Klasse aus. Im Mitteldrittel schossen Nicola Ermani und Elia Meroni die Tessiner mit 3:1 in Front.

Wer nun auf ein Aufbäumen des Underdogs hoffte, hoffte vergebens, denn im Schlussdrittel waren es erneut die Gäste, die besser starteten. In der 52. Minute traf Pietro Juri zum 4:1 und nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Filippo Franzoni auf 5:1. Das 2:5 durch Kay Müller in der 55. Minute fiel zu spät. Somit scheidet der EHC Uzwil aus dem National Cup aus.

Kein regionales Team mehr im Cup vertreten

Damit ist nun kein regionales Team mehr im Pokalwettbewerb vertreten, denn der EC Wil scheiterte ebenfalls bereits in der letzten Runde der Qualifikation. Die Äbtestädter verloren Ende September gegen den EHC Bülach aus der MyHockey League. Die nächsten Meisterschaftsspiele stehen dann am kommenden Wochenende wieder an. Zweitligist EHC Uzwil trifft am Samstag zu Hause auf den EV Dielsdorf-Niederhasli, der EC Wil aus der 1. Liga empfängt am gleichen Tag die Pikes Oberthurgau in der Wiler Eishalle.

