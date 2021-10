Gegen den Gruppenfavoriten EHC Frauenfeld zeigt die Mannschaft von Trainer Kevin Schüepp, was in ihr steckt. Der EC Wil zeigt eine starke Leistung, gewinnt 3:2 und findet sich in der 1.-Liga-Tabelle in den Top Drei wieder.

Lukas Tanno 03.10.2021, 14.19 Uhr