Für EC Wil-Präsident Roger Dietschweiler ist ein Aufstieg möglich

Kinderbetreuung «Für Familien, die berufstätig sein wollen, ist die Situation unhaltbar»: St.Gallen ist der einzige Ostschweizer Kanton mit Kita-Plätzen für beeinträchtigte Kinder

Weder in den beiden Kantonen Appenzell noch im Thurgau finden Kinder mit Beeinträchtigungen spezielle Betreuungsangebote. Nicht so in St.Gallen. Dort stellt sich jedoch die Frage, wer die Kosten für den behinderungsbedingten Mehraufwand übernimmt.