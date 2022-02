Eishockey Bestes Auswärtsteam der Liga: Will sich der EC Wil im letzten Spiel überhaupt das Playoff-Heimrecht erspielen? Die Qualifikation für die 1.-Liga-Playoffs hat der EC Wil bereits seit längerem geschafft. Das letzte Vorrundenspiel am Samstag um

17.30 Uhr in Herisau entscheidet nur noch über die Platzierung in der Tabelle und den Playoff-Viertelfinalgegner. In Frage kommen Gruppenfavorit Frauenfeld, der HC Luzern oder Herisau.

Flügelstürmer Alec Jäppinen (rechts) hat am vergangenen Dienstag seinen Vertrag bei den Wilern um eine Saison verlängert.

(Wil, 29.09.21)

«Zuerst einmal freuen wir uns, dass wir in den Playoffs sind. Das war Anfang Saison unser erklärtes Ziel und dieses haben wir relativ souverän erreicht», sagt EC Wil-Trainer Kevin Schüepp. Dass die Wiler mit dem jüngsten Team der Liga in die Playoffs kommen und sich dort mit einem Sieg auswärts gegen Herisau sogar das Heimrecht erspielen können, ist alles andere als selbstverständlich.

Ist das Heimrecht für Wil so wichtig?

Ob der EC Wil überhaupt Heimrecht haben will, ist eine andere Frage. Die Wiler sind in dieser Saison auswärts nämlich noch ungeschlagen. Aus sieben Spielen resultierten sieben Siege – darunter auch ein beachtliches 3:0 gegen den Leader Pikes Oberthurgau.

Die Bilanz in der Eishalle Bergholz sieht dagegen eher mau aus. In neun Heimspielen mussten sechs Niederlagen eingesteckt werden. Eine Bilanz, welche für ein allfälliges Heimrecht in den Playoffs nicht gerade Mut gibt. Für Kevin Schüepp steht aber ein positiver Abschluss der Vorrunde im Vordergrund:

«Mein Hauptziel ist der Derbysieg gegen Herisau. Wir werden am Samstag sehen, wer besser ist und je nachdem haben wir dann Heimrecht oder eben nicht.»

Wil und Herisau sind sich in dieser Saison schon einmal begegnet. In einer denkwürdigen Partie gab der EC Wil eine 4:0-Führung aus der Hand und musste sich im Penaltyschiessen noch geschlagen geben. Auch dieses Spiel, wie könnte es anders sein, ging im heimischen Bergholz verloren. Aufgrund der Wiler Auswärtsdominanz kann am Samstag aber durchaus mit einem anderen Endergebnis gerechnet werden.

Weitere Neuzugänge für die kommende Saison

Obwohl die aktuelle Spielzeit noch läuft, kümmert man sich beim EC Wil bereits um die nächste Saison. Nach der Rückkehr von Kai Lückhof, welcher von den Eisbären St.Gallen zurück zu seinem Jugendklub wechselt, konnte Trainer Schüepp weitere Neuzugänge vermelden. Eigengewächs Yannick Peter wechselt fix in die erste Mannschaft und von der Winterthurer U20 kommen Flügelspieler Robin Oettli und Center Emory Marbach. Alle drei unterschreiben in Wil Ausbildungsverträge.

