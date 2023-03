EISHOCKEY Ausgelassene Feier auf dem Eis, in der Garderobe und im Car: Nach dem Sieg im Playoff-Final im Tessin gab es für die Spieler des EC Wil eine kurze Nacht Dank dem 3:2-Erfolg nach Verlängerung in Bellinzona sind die Wiler zum ersten Mal seit fast 30 Jahren Ostschweizer Meister der 1. Liga. Nach dem Spiel und auf der Heimfahrt im Car wurde kräftig gefeiert. Nun wird der erste Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte angestrebt. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 15.03.2023, 18.30 Uhr

Die Nummer eins der Ostschweiz. Die Spieler des EC Wil feierten auf der Heimfahrt ausgelassen den Sieg gegen Bellinzona. Bild: Lukas Tannò

«Mach ihn», wurde von der Wiler Spielerbank gerufen, als der Puck tief in der Nachspielzeit frei vor dem Tessiner Tor lag. Joel Moser fackelte nicht lange, machte ihn und schoss den EC Wil zum ersten Ostschweizer Meistertitel seit 1994. Im Centro Sportivo in Bellinzona brachen alle Wiler Dämme. Die rund 100 mitgereisten Wil-Fans waren in Ekstase. Die Spieler des EC Wil kannten kein Halten mehr. Auf dem Eis lagen überall Stöcke und Handschuhe rum.

Auch neben dem Feld war der Jubel gross. Assistenztrainer Ivo Frischknecht herzte Chefcoach Kevin Schüepp. Dieser hatte Tränen in den Augen und liess seinen Emotionen freien Lauf. «Es musste einfach alles raus», sagte er nach dem Spiel. Er fuhr fort:

«Dieser Moment ist unbeschreiblich. Wir haben so viel geleistet und etliche Stunden investiert. Jetzt hat es sich ausbezahlt.»

Schüepp übernahm das 1.-Liga-Team zusammen mit Frischknecht in einer schwierigen Zeit. Man musste Schulden abbauen und wollte mit jungen Spielern wieder eine Wiler DNA etablieren. Dass der grosse Erfolg kommt, war nie das Ziel. Aber nun ist er da: der erste Playoff-Final-Sieg seit 1994.

Bis in die Morgenstunden gefeiert

Nach dem Spiel ging die Party in der Garderobe und dann auf der dreistündigen Heimreise weiter. «Meischter, Schwiizer Meischter», sangen die Spieler im Car. Das stimmt zwar nicht ganz, war in diesem Moment aber allen egal. Zu Klassikern wie «Sweet Caroline», «W. Nuss vo Bümpliz» oder «Wonderwall» wurde angestossen, liess man das Spiel Revue passieren und feierte bis in die Morgenstunden. Um halb vier Uhr morgens kam der Car in Wil an. Für viele gab es in dieser Nacht nur zwei bis drei Stunden Schlaf, da man am Morgen wieder zur Arbeit musste. So ist das halt als Amateursportler.

Meistermacher Kevin Schüepp (vorne) und Matchwinner Joel Moser (links). Bild: Lukas Tannò

Ausschlafen konnte Joel Moser. Der Stürmer war mit zwei Toren der Matchwinner der «Belle». Bevor Moser aber für die Entscheidung sorgte, war das Spiel fünf zwischen Bellinzona und Wil hart umkämpft. Nachdem die Wiler den besseren Start erwischten und von der ersten Minute an gepowert haben, waren es die Tessiner, die zuerst jubeln durfte. Wenige Sekunden vor Ende des Startdrittels traf Stefano Spinedi im Tessiner Überzahlspiel.

Die Emotionen mussten nach dem Spiel raus. Bild: Lukas Tannò

Die Wiler zeigten sich aber nach der Pause unbeeindruckt und glichen in der 24. Minute durch Moser aus. Er fasste sich aus spitzem Winkel ein Herz und traf sehenswert ins linke obere Eck. Nur 134 Sekunden später jubelte Wil wieder. Lars Kellenberger haute den Puck humorlos unter die Latte. Die Wiler spielten sich in einen Flow, waren dem 3:1 näher als Bellinzona dem Ausgleich. Just in dieser Phase traf Patrick Incir aber zum 2:2. Da es nach dem Schlussdrittel immer noch Unentschieden stand, musste die Verlängerung eine Entscheidung bringen.

Matchwinner Joel Moser

Dort waren die Tessiner besser, scheiterten aber immer wieder am starken Wil-Goalie Daniel Schenkel. Sechs Minuten vor dem Penaltyschiessen dann nochmals ein Wil-Vorstoss. Colin Frischknecht zog von der blauen Linie ab. Der Abpraller blieb vor dem Tor liegen. Dort stand Joel Moser goldrichtig. Der Stürmer sorgte mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für grossen Jubel beim Wiler Anhang und dem Sieg im «wichtigsten Spiel seit 25 Jahren.» So beschrieb Trainer Schüepp die Partie.

Moser meinte einen Tag nach dem Spiel: «Langsam kann ich diesen Erfolg besser einordnen. Nach der Partie hatte war ich einfach nur überglücklich, dass wir es geschafft haben.» Zum Glück habe er am Mittwoch frei gehabt. So konnte er den leeren Energietank auffüllen. «Dass wir dieses 0:2 in der Serie aufgeholt haben, ist unglaublich. Wir geniessen jetzt den Moment, wollen aber noch mehr erreichen», so Moser.

Nun träumt Wil vom historischen Coup

«Heute haben wir wie Bären gekämpft. Wir wollten diesen Sieg unbedingt und das hat man auf dem Eis auch gesehen. Um Meister zu werden, brauchst du ein Team, das zusammenhält, und auch das nötige Wettkampfglück. Wir haben verdient diesen Titel geholt», sagte Trainer Kevin Schüepp nach der Partie. Zudem meinte er: «Jetzt wollen wir auch Schweizer Amateurmeister werden.»

Der EC Wil bejubelt den Ostschweizer Meistertitel mit den mitgereisten Fans im Hintergrund. Bild: Lukas Tannò

Dafür muss der EC Wil noch eine Best-of-Five-Serie gegen den HCV Sion gewinnen. Die Sittener haben die Westschweizer Gruppe der 1. Liga gewonnen und gastieren zum Start der Serie am Donnerstag um 20.15 Uhr in der Eishalle Bergholz. Das letzte Mal spielten die Äbtestädter im Jahr 1994 um diesen Titel. Damals musste man sich dem SC Langnau geschlagen geben. Für den EC Wil wäre es der erste Schweizer-Meister-Titel überhaupt.

