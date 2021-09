Eishockey Auf den EC Wil wartet ein schwieriges Auswärtsspiel gegen Prättigau-Herrschaft Nach dem schwachen Auftritt beim Saisonstart gegen den SC Rheintal muss der EC Wil eine Antwort zeigen. Das Spiel am Samstag gegen Prättigau-Herrschaft wird aber alles andere als einfach. Lukas Tanno 23.09.2021, 17.33 Uhr

Wils Levin Schneider (rechts) steuerte bei der 3:5-Auftaktniederlage gegen Rheintal einen Treffer und einen Assist bei. Bild: Michel Canonica (Wil, 2019)

Den Saisonstart hat sich der EC Wil bestimmt anders vorgestellt. Im Vorbereitungsspiel gewannen die Wiler noch mit 3:0 gegen den SC Rheintal und am letzten Wochenende mussten sich die Äbtestädter beim ersten Pflichtspiel der Saison mit einer 3:5-Heimniederlage zufriedengeben. Trainer Kevin Schüepp fand nach der Partie klare Worte: «Wir waren das klar schlechtere Team und haben verdient verloren.»

Trotzdem muss man auch im Hinterkopf behalten, dass der EC Wil auf sechs Stammkräfte verzichten musste, von welchen der grösste Teil gegen Prättigau-Herrschaft wieder mittun kann. «Es ist wichtig, dass man Konkurrenz auf der eigenen Position hat, dann entwickelt man sich weiter», erklärte Schüepp.

Angesprochen auf die Partie auswärts gegen Prättigau-Herrschaft sagt der Headcoach:

«Gegen diese Mannschaft in ihrem Stadion ist es immer ein hartes Spiel. Es wird um jeden Meter gekämpft. Diesen Kampf haben wir gegen Rheintal noch vermissen lassen, aber ich bin überzeugt, dass wir an diesem Wochenende bereit sind.»

Die Bündner sind auch nicht gerade optimal in die neue Saison gestartet. Gegen die Pikes aus dem Oberthurgau gab es eine 1:6-Niederlage zu verkraften. Das heisst, auch der kommende Gegner des EC Wil ist heiss auf Wiedergutmachung. Das Spiel findet am Samstag um 17.30 Uhr in der Eishalle Grüsch statt.