Uzwil: Bild eines Uzwiler Trainspotters in Mirgros-Restaurant

Eisenbahnfan Ein 18-jähriger Eisenbahnfan schoss das Gewinnerbild für das Uzwiler Migros-Restaurant – die Besonderheit: Die Chiquita-Lokomotive ist darauf zu sehen Die Migros suchte mit einem Wettbewerb ein Bild fürs neue Uzwiler Restaurant. Gewinner ist Noah Wyler, ein Eisenbahnfan durch und durch. Dass die Lokomotive auf dem Bild die bekannte Chiquita-Lok ist, bemerkte er erst später. Zita Meienhofer 23.03.2022, 15.39 Uhr

Mit seinem Bild von Uzwil gewann Noah Wyler den Wettbewerb, den die Migros ausschrieb. Dieses ziert nun die Wand im Restaurant der neuen Uzwiler Migros. Bild: Zita Meienhofer

Drei auf zwei Meter gross ist es und es hängt an einer der Wände im Restaurant in der neuen Migros in Uzwil. Es ist das Bild des 18-jährigen Uzwilers Noah Wyler. Darauf sind sattgrüne Wiesen im Vordergrund und Uzwil im Hintergrund zu sehen. Dazwischen schlängelt sich ein Zug durch die Landschaft.

Wer das Bild genauer betrachtet, bemerkt, dass die Lokomotive mit einem besonderen Motiv verziert ist, mit Chiquita-Bananen. Unter Eisenbahnfans ist diese Lokomotive des Typs Re 460 als Chiquita-Lok bekannt. Sie war ein begehrtes Fotosujet während jenes Jahres, während Chiquita sich mit der Kampagne «Just Smile» auf einer Werbe-Lokomotive präsentierte.

Der Uzwiler Bahnfan mag alte Eisenbahnen wie die Doppeltraktion IRSI/TransRail Re 421 mit Güterzug in Hüntwangen-Wil. Bild: Noah Wyler

Von Kindsbeinen an von der Eisenbahn fasziniert

Noah Wyler ist ein Eisenbahnfan durch und durch – und von Kindsbeinen an. Ausschlaggebend war jedoch nicht die Lok, weshalb sein Vater Erich auf einer Töffausfahrt mit seinem Sohn hatte anhalten müssen, weil dieser ein Foto machen wollte. Es war das Sujet selber, dass Noah Wyler fasziniert hat. Die grüne Wiese im Vordergrund und der Blick auf Uzwil. Die Chiquita-Lokomotive hat er erst später gesehen.

Das Bild kam demnach auch nicht auf seine Instagram-Plattform, auf der er Bilder von Eisenbahnen publiziert. Es kam auf die «Gemeinde Uzwil Fanpage». Er sagt: «Dort stelle ich schöne Bilder von Uzwil drauf.» Als er dann von der Wettbewerbsausschreibung der Migros erfuhr, besann er sich dieses Bilds und reichte es ein. Er sagt:

«Ich habe es wegen folgenden drei Faktoren eingesandt. Es passt zu Uzwil, darauf ist die Chiquita-Lok zu sehen und es ist eine Erinnerung an den IC 2000.»

Mit dem IC2000 ist Noah Wyler «aufgewachsen». Auf dem Bild als IC1 bei Eschlikon. Bild: Noah Wyler

Mit dem doppelstöckigen Schnellzugwagen IC 2000 verbindet Noah Wyler seine Kindheit. «Ich bin mit diesem Zug aufgewachsen.» Bis 2013 hat dieser «Doppelstöcker» in Uzwil angehalten, danach war er bis Ende 2020 als Sprinter unterwegs. Zwischen 2020 und 2021 kam er nochmals auf dieser Strecke mit Halt in Uzwil zum Einsatz. Seit Ende 2021 fährt er nicht mehr planmässig nach Uzwil. Deshalb hat für Noah Wyler dieses Bild in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung. Es sei eine Hommage an diesen Zug und eine Erinnerung an seine Kindheit.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Parallelfahrt RhB- und SBB-Krokodil in Felsberg. Bild: Noah Wyler

Die Eisenbahn dominiert auch sein Berufs- wie Liebesleben

Das Eisenbahnfieber hat der junge Uzwiler von seinem Onkel. Dieser ist Lokführer und hat seinen Neffen bereits als kleinen Jungen auf Bahnfahrten durch die ganze Schweiz mitgenommen, ihm die Besonderheiten der Wagen und Lokomotiven gezeigt.

Der Zufall wollte es wohl auch, dass Noah Wyler heute seine Lehre als Detailhandelsangestellter bei der Firma Zuba-Tech in St.Gallen, einem Modelleisenbahngeschäft, absolviert. Er wird im Sommer die Lehre abschliessen und in diesem Unternehmen weiterhin tätig sein. Der Zufall wollte es wohl auch, dass Noah Wyler seine Freundin durch sein Hobby kennen lernte. In den Social Media erfragte sie sich bei ihm eine Auskunft über Eisenbahnen. So kamen sich die beiden Eisenbahnfans näher.

Als Geburtstagsfahrt für seine Freundin organisierte Noah Wyler ein DSF RBe 540 074. Links nebenan ein FV-Dosto als IR13. Bild: Noah Wyler

Zu ihrem Geburtstag organisierte Noah Wyler mit seinem Kollegen etwas Spezielles: eine Zugfahrt mit der DSF RBe 540 074, einem Triebwagen, der zwischen 1985 und 2006 bei den SBB in Betrieb war. Heute ist er Eigentum des Vereins Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz und wird für sporadische Einsätze zu besonderen Anlässen eingesetzt. Noah Wyler ist Mitglied dieses Vereins, dessen Aufgabe der Erhalt und der Betrieb nostalgischer Bahnfahrzeuge ist.

Das Lottospiel mit den Fahrzeugüberführungen

Noah Wyler liebt die alte Eisenbahn. Die neue, wie den Thurbo, bezeichnet er als Tram. Um diese «richtigen» und oft bald nicht mehr gebrauchten Lokomotiven und Wagen fotografieren zu können, informiert er sich über Fahrzeugüberführungen. Das heisst, wenn diese ausrangiert und dafür in ein Depot transportiert werden.

Doppeltraktion Re 4/4 II mit dem Eurocity Transalpin bei einer Umleitung in Uzwil. Bild: Noah Wyler

Er sagt:

«Ich habe die Augen immer offen, um zu erfahren, wo wann welche Eisenbahnen transportiert werden.»

Ob dann diese Transporte an jenem Zeitpunkt wirklich stattfinden, dass sei oft ein Lottospiel, da der Termin immer mal wieder kurzfristig geschoben wird und die Verantwortlichen spärlich informieren, da sie die Eisenbahnfans nicht anlocken wollen.

Doppeltraktion SBB Re 4/4 II mit einem Nightjet bei Umleitung in Uzwil. Bild: Noah Wyler

Terminverschiebungen erlebte er bei der Überführung der Schmalspur-Eisenbahn EW IV der Appenzellerbahn. Einem klassischen Wagen, von dem er begeistert ist, der sein Lieblingstyp ist, bei dem die Türen gegen aussen aufgehen. Bei der Anfrage zur Überführung wurde ihm mitgeteilt an welchem Tag dieser durch den Bahnhof Uzwil fahren würde. Datum und Zeitpunkt änderten immer wieder, sodass es auch seinem Kollegen, den er zum Fotografieren organisiert hatte, nicht reichte.

SBB EW-IV-Pendel als IC1 in Uzwil. Bild: Noah Wyler

Ein Höhepunkt im Tessin

Doch es überwiegen die schönen Momente in Noah Wylers «Eisenbahn-Leben». So erzählt er von der Reise mit seiner Grossmutter ins Tessin. Die Beiden fuhren an einem Samstag im Sommer nach Bellinzona, um mit dem Gotthard-Weekender, dem Panorama-Express, den es mittlerweile nur noch als zuschlagspflichtigen «Gotthard Panorama Express» gibt, von der Süd- in die Zentralschweiz zu reisen. Seine Grossmutter hatte ein 1.-Klasse-GA samt Enkelkarte.

Die Fahrt wurde zu einem besonderen Erlebnis. Der Bahnfan erklärt:

«Wir waren die einzigen Passagiere im Panoramawagen von Bellinzona nach Zürich. Zudem fuhren wir die Bergstrecke, die sonst nur vom den Regionalzügen befahren wird und es wurde ein Umweg über den Aargau gefahren.»

Zudem war die Mini-Bar bedient. Grossmutter und Enkel waren so begeistert, dass sie sich fortan wöchentlich diese Reise gönnten. Noah Wyler sagt und lacht: «Das Personal kannte uns allmählich.»

Da traute Noah Wyler seinen Augen nicht: Vierfachtraktion Re 4/4 II mit Gotthard-Weekender im Zürcher Hauptbahnhof. Bild: Noah Wyler

Die Lokomotive, welche den Weekender zog, war eine ältere Lok des Typs Re 4/4 II. «Diesen Loks renne ich hinterher», so Wyler. Im Bahnhof Zürich erlebte er nach seinen Tessin-Reisen einen weiteren Höhepunkt: «Am Weekender waren vier Lokomotiven dieses Typs.» Aller Romantik zum Trotz sagt er letztlich: «Als Eisenbahnfan liebe ich die alten Eisenbahnen, aus dem Blickwinkel eines ÖV-Benutzers sind mir die neuen jedoch auch sympathisch.»