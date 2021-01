Bei -8 Grad: Dieser Badespass von zwei Athletik-Trainern des FC Wil dauerte acht Minuten und mehr

Grenzerfahrung

St.Galler Yogalehrer lädt zum morgendlichen Eisbaden auf Drei Weieren: «Den Mutigen gehört die Welt!»

Unerschrockene Eisschwimmer tummeln sich in den Drei Weieren: Yogalehrer Dimitrij Itten und andere körperbewusste St.Galler frönen dem Eisbad. So holt man sich den Adrenalinkick in Coronazeiten.