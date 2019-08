Mit einem Teil der Parkgebühren soll der Detailhandel in Wil unterstützt werden. Der Stadtrat hält nichts davon und empfiehlt dem Parlament, die Motion der FDP für nicht erheblich zu erklären.

Einnahmen aus Parkgebühren als Rettung für Detaillisten? Stadtrat lehnt Finanzspritze für das Wiler Gewerbe ab Mit einem Teil der Parkgebühren soll der Detailhandel in Wil unterstützt werden. Der Stadtrat hält nichts davon und empfiehlt dem Parlament, die Motion der FDP für nicht erheblich zu erklären. Gianni Amstutz

Oft wirkt die Fussgängerzone in Wil wie ausgestorben. Bild: Gianni Amstutz

Die Detailhändler kämpfen um ihr Überleben. Leere Geschäfte mehren sich in den Innenstädten. Auch in Wil grassiert das Ladensterben. Einige Kunden wandern ins Internet oder ins grenznahe Ausland ab, andere erledigen ihre Einkäufe in grossen Shoppingzentren. Die Detaillisten versuchen derweil, mit speziellen Aktionen gegen diesen Trend anzukommen und betonen die Wichtigkeit sowie das Bedürfnis des direkten Kontakts zwischen Kunden und Verkäufer. Angesichts der Lage klingt das nach Durchhalteparolen.

Politik will Detailhändlern mit Parkgebühren helfen

Längst ist auch die Politik auf das Problem aufmerksam geworden. Ein Allheilmittel zur Stärkung des lokalen Detailhandels haben die Behörden aber noch nicht gefunden. In Wil rückten im Zuge der Diskussion die Parkgebühren in den Fokus der Stadtparlamentarier. Im Juli scheiterte die SVP mit einer Motion, die das Wegfallen der Parkgebühren für die ersten 30 Minuten forderte. Damit ist die Sache aber noch nicht vom Tisch. Jüngst hat Fraktionspräsident Benjamin Büsser angekündigt, das Anliegen mittels Initiative vors Volk bringen zu wollen.

Die SVP ist nicht die einzige Partei, die Lösungen für das darbende Gewerbe präsentiert. Die FDP lancierte als Reaktion auf den Vorschlag der SVP ihrerseits eine Motion. Um das Gewerbe zu unterstützen, sollen gemäss Vorstellungen der Liberalen fünf Prozent der Einnahmen aus den Parkgebühren für die Standortförderung aufgewendet werden.

Der Stadtrat empfiehlt nun, auch diese Motion für nicht erheblich zu erklären. Aber nicht etwa, weil er keinen Bedarf für eine Förderung des lokalen Detailhandels sieht. Die Quersubventionierung von Projekten der Standort- und Wirtschaftsförderung durch Parkgebühren erachte der Stadtrat jedoch als nicht opportun, wie er in seiner Antwort auf die Motion von Daniel Gerber schreibt.

Stadtrat ist auf anderer Ebene aktiv

Die Parkeinnahmen von rund zwei Millionen Franken pro Jahr würden für den generellen Unterhalt und Betrieb der Parkplätze oder für bauliche Massnahmen benötigt. Überschüsse fliessen in den allgemeinen Haushalt und «stellen dafür eine wichtige Einnahmequelle dar», teilt der Stadtrat mit.

Dass der Stadtrat keinen fixen Anteil von fünf Prozent der Parkeinnahmen für die Standortförderung aufwenden möchte, heisst aber nicht, dass er in der Sache untätig bleibt. Es seien bereits einige Projekte und Massnahmen in der Umsetzung, die sich mit der Wirtschaftsförderung im Allgemeinen sowie mit der Herausforderung der Attraktivitätserhaltung der Innenstadt beschäftigten. Im laufenden Jahr sei eine Innenstadtanalyse sowie Workshops zur Massnahmenbildung mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen durchgeführt worden, informiert der Stadtrat.

Jährlich organisiere die Stadt Wil zudem den Unternehmerapéro, bei dem ein unkomplizierter Austausch zwischen Unternehmenden stattfinde. Hinzu komme ein jährlicher Standortbeitrag für das Jung-Unternehmer-Zentrum. Auch von Seiten der Technischen Betriebe Wil (TBW) sowie der Arbeitsgruppe Energiestadt würden situativ Beiträge gesprochen, die dem Gewerbe zugutekommen.

Bürokratie für Gewerbe abbauen

Koordiniert werden diese Fördermassnahmen von der Steuergruppe Standort- und Wirtschaftsförderung, der Stadtpräsidentin Susanne Hartmann, die beiden Stadträte Daniel Meili und Daniel Stutz, Stadtschreiber Hansjörg Baumberger und Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation, angehören.

Der Stadtrat ist sich mit Motionär Daniel Gerber in einem Punkt einig: Es braucht noch mehr Anstrengungen, um den Detailhandel zu unterstützen. Die Standort- und Wirtschaftsförderung soll deshalb weiter intensiviert werden. Einerseits, indem die Beiträge der Stadt, der TBW und der Energiestadt im Budget erhöht werden, anderseits auch mit indirekten Massnahmen. Will heissen: bürokratische Hürden abbauen. Die Bewilligungsverfahren von Wirtschaftsanlässen oder im Bereich Gastronomie sollen schlanker werden.