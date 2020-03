Einkaufen, Kehricht entsorgen, mit dem Hund Gassi gehen: Wo man sich in der Region Wil und Toggenburg Unterstützung holen kann In der Krise wächst die Solidarität. Ein Überblick über die von Gemeinden, Vereinen, Privatpersonen und regionalen Verbände koordinierten Nachbarschaftshilfen. Tobias Söldi 21.03.2020, 05.00 Uhr

Das BAG empfiehlt Personen aus Risikogruppen und ab 65 Jahren zuhause zu bleiben. Urs Bucher

«Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen.» Das waren die Worte der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an der Medienkonferenz vergangene Woche. Dass diese Wort ernst genommen werden, zeigt die Vielzahl an Hilfsangeboten für Menschen der Risikogruppen, die in den letzten Tagen entstanden sind.