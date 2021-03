Einkauf Aldi kommt nach Zuzwil: Neue Discounter-Filiale am alten TopCC-Standort Im Frühherbst will Aldi Suisse in den ehemaligen Räumen des TopCC an der Zuzwiler Herbergstrasse eine Filiale eröffnen. Seit heute liegt das Baugesuch auf.

Andrea Häusler 19.03.2021, 16.57 Uhr

Die Liegenschaft, die der Spar-BVG-Stiftung gehört, soll umfassend saniert und umgebaut werden. Bild: Andrea Häusler

Coop, Migros, Denner, TopCC, Dorfmarkt Regio plus, Landi, zwei Tankstellenshops, zwei Bäckereien und jetzt noch eine Aldi-Filiale. Die 4760 Personen-Seelengemeinde Zuzwil entwickelt sich zunehmend zu einem Einkaufsmekka, das bereits heute Kundinnen und Kundinnen aus der Region anlockt. Der Deutsche Discounter hat seit dem Eintritt in den Schweizer Markt vor gut 15 Jahren ein Filialnetz von heute 219 Läden aufgebaut. Vier Standorte befinden sich in der Region: in Uzwil, Rickenbach, Sirnach und Bazenheid.

Geschäftseröffnung im Herbst dieses Jahres

Die neuen Aldi-Ladenräume entstehen in jenem Gebäude an der Herbergstrasse 26, in dem TopCC vor dessen Umzug in den Neubau im Sommer 2017 ansässig war. Die Lokalitäten dienten seither keiner permanenten öffentlichen Nutzung. Hingegen führte hier Dicks Armyshop in den vergangenen Jahren regelmässig seine Armeematerial- und Outdoorartikel-Verkäufe durch.

Optisch deutet derzeit noch kaum etwas auf die anstehenden Veränderungen hin. Vanessa Senn, Leiterin Unternehmenskommunikation von Aldi Suisse sagt denn auch: «Das Baubewilligungsverfahren hat auch eben erst begonnen.»

Bäume statt Vordachkonstruktion

Verändern wird sich aber einiges – auch das äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft, welche der Spar-BVG-Stiftung gehört. So soll die alte Vordachkonstruktion über den ehemaligen TopCC-Kundenparkplätzen abgerissen werden. «Der Vorplatz wird begrünt und mit Bäumen aufgewertet», sagt Vanessa Senn. Auch sei eine umfassende Gebäudesanierung geplant.

Die Zuzwiler Filiale wartet mit einer Verkaufsfläche von rund 1350 Quadratmetern auf. Die wievielte Filiale es für Aldi in der Schweiz sein wird, sei noch nicht klar, sagt Senn: «Wir planen die Neueröffnung auf den frühen Herbst. Aber gerade aufgrund der aktuellen Situation sind Terminverschiebungen bei dieser aber, auch bei anderen geplanten Eröffnungen nie vollständig auszuschliessen.» Fest stehe nur, dass am nächsten Donnerstag, mit der Neueröffnung in Neuchâtel, die 220 Filiale Tatsache wird.

Zuzwil ist mit seinem Angebot an Einkaufsmöglichkeiten für Produkte des täglichen Bedarfs bereits heute sehr gute aufgestellt. Weshalb hat sich Aldi gerade für diesen Standort entschieden? Vanessa Senn: «Wir sind stets auf der Suche nach geeigneten Filialstandorten, um unser Ziel von 300 Aldi-Swiss-Filialen schweizweit zu erreichen. Zuzwil ist für uns aufgrund der hervorragenden Verkehrsanbindung sowie des Wachstums in der Region sehr interessant.»

Verkehr: Auflagen noch nicht bekannt

Das Waschpulver von der Migros, die Gesichtscrème vom Coop, der Wein von Denner, das Brot vom Bäcker und der Unkrautvertilger von der Landi – mit einer Agglomeration von Geschäften wird der Kundschaft die Möglichkeit geboten, auf engem Raum sämtliche Einkaufsbedürfnisse zu befriedigen. Beispiele für diese Strategie gibt es zu Hauf.

Welche Auswirkungen das neue Einkaufsangebot auf die Belastung der bereits heute stark frequentierten Herbergstrasse haben wird ist unklar. «Zu allfälligen Auflagen der Gemeinde können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen», sagt Vanessa Senn. Gemeindepräsident Roland Hardegger war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.