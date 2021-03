Wil Das eingestürzte Dach der Migrol-Tankstelle wird erst im Sommer ersetzt – bis dahin muss wohl das Provisorium hinhalten Im Januar stürzte das Dach der Shell-Tankstelle an der Toggenburgerstrasse wegen der Schneelast ein. Die Baubewilligung für ein neues Dach ist bereits beantragt. Felicitas Markoff 10.03.2021, 17.00 Uhr

Das provisorische Dach. Bild: Felicitas Markoff (2. März 2021)

Ohne jede Vorwarnung brach das Dach der Migrol-Tankstelle an der Toggenburgerstrasse in Wil am 21. Januar 2021 zusammen. Der grosse Schneefall hatte die Konstruktion zu stark belastet. Seit dem Einsturz steht ein Gerüst vor dem Migrolino Shop. Als Provisorium dient lediglich eine Plane, die über das gesamte Gerüst befestigt ist.