Einen Schuss gesetzt auf der Parkbank am helllichten Tag: Hat Wil ein Drogenproblem? Jedes Jahr werden in Wil mehr Spritzen an Drogenabhängige verteilt. Schweizer Städte belegen im Kokainkonsum europaweit den Spitzenplatz und auch in Wil nimmt der Gebrauch stetig zu. Doch es wird viel für die Süchtigen getan. Enrico Kampmann 08.11.2020, 18.00 Uhr

«Er sah verwahrlost aus und zitterte. Seine Augen rollten immerzu zurück in den Kopf», sagt eine junge Mutter. Am Samstag vor einer Woche geht sie mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern am Wiler Weiher spazieren. Es ist warm, Enten tummeln sich im Wasser und die herbstfarbenen Blätter leuchten gegen tiefblauen Himmel.

Doch auf einer Parkbank sitzt ein junger Mann, der nicht in die idyllische Szenerie passt. Vor den Augen der jungen Familie gibt er ein weisses Pulver in einen Löffel und erhitzt es über einem Feuerzeug. Dann nimmt er eine Spritze aus seinem Rucksack, füllt sie mit der gewonnenen Flüssigkeit und setzt sich dort auf der roten Bank am Ufer des Weihers einen Schuss. Es ist kurz nach zwölf Uhr mittags.

«Es war sehr brutal für uns, das mitzuerleben», sagt die entrüstete Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. «Wir sehen so etwas fast jedes Wochenende.» Ihr Mann sei zudem überzeugt, dass sich das Problem in den letzten Jahren massgeblich verschlimmert habe.

«Warum müssen wir so etwas mit

ansehen, wenn wir doch Steuern zahlen?»

Barbara Seger, Leiterin der Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (Wipp), ist sichtlich betrübt, als sie vom Vorfall erfährt. Die Wipp engagieren sich im Bereich der Schadenminderung bei suchtmittelabhängigen Menschen. Das heisst, sie begleiten die Betroffenen sehr eng, versuchen Risiken und Schäden zu minimieren und ihr Überleben zu sichern. Täglich kommen durchschnittlich etwa 15 Klienten in die Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus, wo Seger ihr Büro hat.

Barbara Seger, Leiterin Wipp, in der Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus. Bild: Enrico Kampmann

«Sie haben hier einen Ort, wo sie sich ungestört aufhalten können und bekommen unter anderem eine warme Mahlzeit und saubere Spritzen.»

Seger ist seit März letzten Jahres Leiterin der Wipp und arbeitet schon seit über zehn Jahren dort. Sie sagt, Vorfälle wie der vom vergangenen Samstag sehe sie äusserst selten. Das letzte Mal habe sie vor fünf Jahren von einer ähnlichen Situation gehört. Sie gehe davon aus, dass der Mann vom Weiher nicht in Wil wohnhaft sei und dass es sich nicht um einen ihrer Klienten handle. Die Beschreibung treffe auf keinen von ihnen zu.

Im nationalen Vergleich sticht Wil nicht heraus

Grundsätzlich habe Wil kein Drogenproblem. Im Vergleich mit anderen Schweizer Städten steche die Äbtestadt keineswegs heraus. Als einzige Stadt der Region habe Wil aber eine Zentrumsfunktion. «Daher konzentriert sich der Drogenhandel und -konsum zwangsläufig hier», sagt Seger. «So ist die Drogenszene sichtbarer als in anderen Gemeinden im Umkreis.»

Es treffe auch nicht zu, dass sich die Situation in den letzten Jahren massgeblich verschlimmert habe. «Was wir jedoch miterleben, ist ein starker Anstieg von Kokainkonsum.» Während Heroin lange Zeit als die schlimmste Droge galt, gäbe es immer mehr Abhängige, die hauptsächlich Kokain konsumierten, viele davon intravenös. «Schwere Kokainsucht kann die Menschen so weit bringen, dass sie sich einfach nicht mehr unter Kontrolle haben», sagt Seger.

«Das Verlangen ist so stark, dass sie an Ort und Stelle spritzen müssen, alles andere ist in dem Moment egal.»

Während Heroin wenigstens zeitweise die Sucht stillt, würden Kokainsüchtige am liebsten den ganzen Tag lang nachladen.» Das einzige, was sie daran hindere, sei in der Regel der Mangel an finanziellen Mitteln. Denn Kokain ist teuer. Um die 100 Franken pro Gramm. Dennoch ist es nicht nur in Wil auf dem Vormarsch.

Kokainkonsum nimmt zu

Schweizer Städte nehmen beim Kokainkonsum im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz ein, wie eine im März erschienene Studie zeigt. Die Kantonshauptstadt St. Gallen liegt dabei schweizweit ganz vorne und in Europa hinter Amsterdam und Antwerpen auf Platz drei. Damit hat St. Gallen erstmals die Partystadt Zürich überholt. Auch Basel und Genf gehören zu den Top Ten mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum in Europa.

Alles anzeigen

Dem 2019 erscheinenden Schweizer Suchtpanorama von Sucht Schweiz zur Folge werden auf dem Schweizer Markt schätzungsweise rund fünf Tonnen Kokain pro Jahr umgesetzt, was Erträgen in der Grössenordnung von 330 Millionen Franken entspricht.

Die Anzahl von Schweizerinnen und Schweizern, die mindestens einmal im Leben Kokain konsumiert haben, hat sich laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik zwischen 1997 und 2017 mehr als verdoppelt, von 2,7 auf 6,7 Prozent. Die überwiegende Mehrheit der Konsumenten ­– gut 80 Prozent – schnupft nur gelegentlich an Wochenenden Kokain und ist sozial gut integriert. Doch ihr geschätzter Anteil am Gesamtkonsum beträgt nur etwa 20 Prozent, während der Rest von teils schwer Abhängigen konsumiert wird. Ein bedeutender Anstieg kokainbedingter Behandlungseintritte in die spezialisierte Suchthilfe bestätigt das.

Immer mehr Menschen spritzen Kokain. Bild: Felix Zahn/DPA

Bei stark kokainsüchtigen Menschen sei ein normales Leben nicht mehr möglich, sagt Seger.

«Die Sucht bestimmt alles. Sie lässt keinen Platz für Freundschaften oder Partnerschaften. Die Menschen verlieren ihren Job, ihre Wohnung, ihre Familie.»

Ausserdem führe das ständige Nachspritzen nebst den herkömmlichen Krankheiten wie HIV und Hepatitis zu Abszessen auf der Haut und sogar Blutvergiftungen.

Wil leistet Pionierarbeit im Suchtbereich

Seit 2007 steigt die Anzahl der von den Wipp verteilten sauberen Spritzen kontinuierlich an. Der Grund dafür sei aber nicht, dass es in Wil immer mehr Drogenabhängige gibt, sagt Seger, sondern die Zunahme an intravenösem Kokainkonsum. Da Kokainsüchtige häufiger spritzen als Heroinabhängige, werde mehr Injektionsmaterial verbraucht. Die Situation in Wil in den letzten Jahren sei stabil geblieben oder habe sich sogar gebessert.

«Dafür, dass wir eine so kleine Gemeinde sind, machen wir sehr viel.»

Sie sagt, die Wipp hätten unter anderem merklich zur Beruhigung des Wiler Bahnhofs beigetragen. Heute seien dort in erster Linie Alkoholiker zu sehen, weniger Drogenabhängige.

Kaktus Kontakt- und Anlaufstelle an der Toggenburgerstrasse in Wil. Bild: Enrico Kampmann

Die Klienten der Wipp erhalten Unterstützung und Betreuung in allen erdenklichen Bereichen des Lebens: von Gesundheit über die Verwaltung ihrer Finanzen bis hin zur Wahrnehmung von wichtigen Terminen. «Das macht es den Menschen möglich, ein würdiges und wenigstens teilweise normales Leben zu führen», sagt Seger. Das bringe eine Verringerung an Schäden für die gesamte Gesellschaft mit sich, zum Beispiel durch eine Senkung der Gesundheitskosten oder die Eindämmung übertragbarer Krankheiten.

Ihr Job sei erfüllend, sagt Seger, doch manchmal auch frustrierend: «Wenn wir unsere Arbeit gut machen, sind die Drogensüchtigen nicht auf der Strasse und somit für andere nicht sichtbar. Dann ist das Problem schnell vergessen und man hört auf, sich damit auseinanderzusetzen. Setzt sich aber einmal ein Abhängiger am helllichten Tag auf einer Parkbank einen Schuss, stellt manch ein Bürger das gesamte System in Frage.»