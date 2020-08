Vom Aussendienstler zum Mehrheitsaktionär: Geschäftsführer Nicos Höhener über die Tradition und die Zukunft der Heimgartner Fahnen AG in Wil Der aktuelle CEO Nicos Höhener im Gespräch über die Bedeutung der Fahnen und Flaggen, Schwierigkeiten und Zukunftsaussichten. Livia Schmidt 18.08.2020, 16.44 Uhr

Vor über 20 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, heute der Geschäftsführer: Nicos Höhener. Bild: PD

Schon aus 100 Metern Entfernung weisen die im Wind flatternden Fahnen auf das dahinterliegende Firmengebäude hin. Das Wiler Unternehmen Heimgartner Fahnen AG befindet sich zurzeit in den Händen der dritten Generation und seinem Geschäftsführer Nicos Höhener. Schon seit über 20 Jahren ist er im Familienunternehmen tätig, das neben Fahnen und Flaggen auch Kirchengewänder, sogenannte Paramente, produziert. Kurz nachdem er seine KV-Lehre abgeschlossen hatte, stieg er ins Unternehmen ein. Vom Aussendienst über den Produktionsleiter bis zum Geschäftsführer – Höhener durchlebte eine abwechslungsreiche Zeit in den verschiedensten Abteilungen. Auf die Frage, ob er jemals etwas anderes hätte machen wollen, meint er, dass es schon immer wieder zu Auf und Abs kommen konnte. Doch das Unternehmen zu verlassen, stand nie wirklich zur Diskussion. Denn: Er ist sehr glücklich in seinem Job, dem ihm Tag für Tag Freude bereitet.