«Eine Staumauer hätte die Gefahr entschärft»: Die Situation in der Felsegg bei Henau steht nach den jüngsten Todesfällen in der Kritik Hätten die Todesfälle in Henau verhindert werden können, wenn vor über 30 Jahren eine Staumauer gebaut worde wäre? Ein Kenner der Felsegg kritisiert die Naturschutzverbände, die das Projekt verhindert hatten. Philipp Stutz 23.07.2020, 16.25 Uhr

Der Wasserfall Felsegg bei Henau. Links im Bild das ehemalige Kraftwerkgebäude, in dem sich heute ein Architekturbüro befindet. Bild: Philipp Stutz

Das Badeunglück bei der Felsegg, das Anfang dieses Monats zwei Menschenleben forderte, hat Betroffenheit ausgelöst. An der Thurbrücke in Brübach wurden Blumen als Ausdruck der Trauer niedergelegt. Dass zwei junge, hoffnungsvolle Menschen auf tragische Art ihr Leben verloren haben, hat für Diskussionen gesorgt. Hans-Karl Sturm, pensionierter Zahnarzt aus Oberuzwil, gilt als Kenner der Felsegg. Er hat sich wiederholt mit der Reaktivierung des alten Kraftwerks befasst. Er sagt:

«Ich bin erschüttert, wie die Thur

zwei Todesopfer gefordert hat.»

Sturm kommt in diesem Zusammenhang auf die Energiepolitik zu sprechen. «Die Zeitläufe haben sich diametral verändert», sagt er. Es bestehe ein hoher Energiebedarf, auch seitens der Gemeinde Uzwil. Die Abschaltung des Atomkraftwerkes Mühleberg treibe die Abhängigkeit von ausländischer Energie – hauptsächlich Atomstrom – immer weiter in die Höhe. Das Festhalten des Naturschutzes an unberührten Flusslandschaften und damit die Verhinderung von Kraftwerks-Neubauten sei deshalb nicht mehr zu rechtfertigen. CO 2 -neutrale Energie habe Aufwind erhalten. «Wasserkraft ist ökologisch, und die Schweiz ist das Wasserschloss Europas», betont Sturm.

Uferabschnitt mit instabilen Erd- und Gesteinsschichten

Die Verbände seien aus diesem Grund in Beweisnotstand geraten. Auch ihre Forderung nach Fischtreppen bei allen bestehenden Kraftwerken stehe auf tönernen Füssen. Jeder Fisch im Kraftwerksbereich werde sehnsüchtig von Fischern beäugt – dort fänden sich die meisten Angler. Der Naturschutz müsse akzeptieren, dass die Forderung nach schutzbedürftigen Fischbeständen in unseren Gewässern durch die Fischer selbst konterkariert werde und so nicht mehr haltbar sei.

Die scheinbar unberührte Flusslandschaft hält laut Sturm noch andere Überraschungen parat. Die tiefe Thurschlaufe vor dem Wasserfall sei im Brübacher Uferabschnitt, das heisst im Gigerrain, durch verschiedene instabile Erd- und Gesteinsschichten charakterisiert, die im Winter ausfrieren und nachgeben. Ein 30 Meter breiter Hangabbruch im Januar 2019 sei die Folge gewesen und werde sich fortsetzen. «Ein Aufstau der Thur um die Höhe der Staumauer hätte die Gefahr des Hangrutsches sicher reduziert, wenn nicht verhindert», ist Sturm überzeugt.

Attraktivität des Flusses zieht Badelustige an

«Die Attraktivität dieses Flussabschnittes fordert nun, da scheinbar unberührt und intakt, Badelustige geradezu magisch zum Besuch und zum Nutzen des Flusses auf», hat Hans-Karl Sturm beobachtet. Die Wasserführung der Thur in den Sommermonaten scheine ungefährlich, und man könne das hüfthohe Gewässer scheinbar gefahrlos durchwaten, um das nördliche und dort flache und sonnige Ufer zu erreichen. Aber das hat seine Tücken.

Auf der Brübacherbrücke wurden Blumen zum Zeichen der Trauer niedergelegt. Bild: Philipp Stutz

Schon vor Jahren gab es einen ungeklärten Todesfall. Eine Tafel erinnerte jahrelang daran, wurde aber inzwischen wieder entfernt. Nun hat die Thur am Wasserfall wiederum zwei Menschenleben gefordert. Das Projekt der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (siehe Zweittext) hätte die Gefährlichkeit des Felsabbruches durch die darüber gesetzte Staumauer massiv entschärft, ist Hans-Karl Sturm überzeugt:

Hans-Karl Sturm, pensionierter Zahnarzt und Kenner der Felsenegg. Bild: PD

«Dafür den Naturschutz in die Verantwortung zu nehmen, wird niemandem einfallen. Aber es wird eine zeitliche Abfolge von Unfällen und Naturgewalten offensichtlich, an die niemand gedacht hatte.»

«Was nicht ist, kann noch werden»

Der Landerwerb des Gigerrains durch den Naturschutz sei mithin durch unschöne Vorkommnisse ins Zwielicht geraten. Es sei auch aus Sicht der Gemeinde Uzwil, die auf das Siegel als Energiestadt setzt, ein voreiliger Entschluss gewesen, dem Naturschutz als Steigbügelhalter zu dienen. «Der heutige Energiebedarf rechtfertigt Kraftwerk-Neubauten. Die Felsegg hätte bereits seit 35 Jahren eine Leistung von 2500 Kilowatt erbracht, von dem entgangenen Erlös aus Stromverkauf und Konzessionen sowie Wasserrechten ganz zu schweigen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden», sagt Hans-Karl Sturm.