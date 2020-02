Eine Stadt im Ausnahmezustand: Der Wiler Fastnachtsumzug ist Geschichte Der grosse Fastnachts-Umzug durch die Wiler Innenstadt lockte einmal mehr tausende Schaulustige an. Tobias Söldi 23.02.2020, 18.03 Uhr

Stadtparlamentarier Sebastian Koller ist zum Nörgeli ernannt worden. Er hat die Kathi-Frage genauso wie die Hundeleinen-Pflicht vors Bundesgericht gezogen. Auch seine Beschwerde zum revidierte Immissionsschutzreglement – es geht dabei auch um das Feuerwerk an der Fastnacht – ging durch alle Instanzen. Das liessen die Fastnächtler offensichtlich nicht auf sich beruhen. Von links: der abtretende Präsident der Fastnachtgesellschaft Oliver Baumgartner, Hofnarr Mike Holenstein, Nörgeli Sebastian Koller, Herold Mike Sarbach. Laut und mitreissend: Die Melodien der Guggenmusiken sorgten für ausgelassene Stimmung in der Wiler Innenstadt. Das Prinzenpaar der Fastnachtsgesellschaft Furchteinflössende Gestalten: Die diesjährige Ausgabe der Fastnacht stand unter dem Motto «425 Jahre Wiler Tüüfel». Ohne Konfetti keine Fastnacht: Dass sich noch Tage später welche in Jackentaschen und Schuhen finden, muss man in Kauf nehmen. Das Wetter war den tausenden anwesenden Fastnachtsfans wohlgesinnt. Während des Umzuges blieb es trocken. Der Klimawandel beschäftigte auch die «Kollegä Gähwil»: Sie präsentierten am Sonntag ihre klimaverträgliche Bioairline. Keiner zu klein, ein Teil der Fastnacht zu sein: Das bunte, närrische Treiben begeisterte Jung und Alt.