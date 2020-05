Eine kleine Sensation: In einem Thurgauer Museum tauchte ein Abschlag einer Münze mit der Heiligen Idda von Toggenburg auf Goldmünzen mit der Abbildung der Heiligen Idda von Toggenburg sind relativ weit verbreitet. Der nun entdeckte Zinn-Bleiabschlag ist wissenschaftlich eine kleine Sensation. Monetär sind trotzdem nur erstere etwas wert. Christof Lampart 26.05.2020, 17.00 Uhr

Idda von Toggenburg und Fischingen – das ist seit Jahrhunderten eine perfekte Symbiose. Entsprechend werden Entdeckungen oder Wiederentdeckungen rund um die Heilige Idda aufmerksam verfolgt. Eine solche gelang kürzlich dem Numismatiker Florian Hürlimann.

Florian Hürlimann präsentiert eine kostbare Goldmünzensammlung. Ganz rechts oben (kleine Münze) befindet sich der «Troger-Dukate». Bild: Christof Lampart

Der 33-jährige Zürcher Kunsthistoriker Florian Hürlimann arbeitet seit zweieinhalb Jahren als Numismatiker für das Historische Museum des Kanton Thurgau. Er ist bis Ende dieses Jahres mit einem Zeitvertrag ausgestattet. Diese Zeit nutzt er, um das Münzkabinett des Kantons Thurgau zur archivieren.

Über 5000 Münzen, Medaillen, Orden, Siegelabdrücke und Rechenpfennige konnte Florian Hürlimann von seinen Vorgängern gut verpackt, aber weitgehend unsortiert übernehmen. Sowie 3000 Banknoten – doch um diese kümmern sich vor allem Praktikanten. Hürlimann selbst wälzt ganze Stapeln an Fachliteratur – und recherchiert auch akribisch per Internet –, um die kostbaren Metallscheiben fein säuberlich zu bestimmen und einzuordnen.

Mit Münzen beschäftigt (pd) Ein Numismatiker ist eine Person, die sich mit der Numismatik, also mit Münzen beschäftigt. Das berufliche Tätigkeitsgebiet des Numismatikers ist fast ausschliesslich das Museumswesen, wo er Sammlungen betreut, ferner die Universität, wo Numismatik gelehrt wird. Im Münzhandel ist ein Numismatiker auch der Verfasser von Auktionskatalogen. Generell können alle wissenschaftlich arbeitenden Münzsammler als Numismatiker bezeichnet werden.



Beim besten Münzer zum Jubiläum bestellt

Da das Benediktinerkloster Fischingen in früheren Jahrhunderten zu speziellen Anlässen selbst kostbare Gedenkmünzen prägte, zum Beispiel einen Golddukaten anlässlich des 50-jährigen Priesterjubiläums des Fischinger Abtes Franz Troger von Altdorf (1652 bis 1728), ist es nicht verwunderlich, dass auch die Heilige Idda von Toggenburg ziemlich oft auf einer Münze oder einer Medaille zu finden ist.

Bei Franz Troger von Altdorf, welcher 1670 ins Kloster Fischingen eintrat, kam hinzu, dass er ein grosser Bewunderer der Heiligen Idda war. Nachdem Troger die Karriereleiter im Kloster Fischingen Sprosse für Sprosse erfolgreich erklommen hatte – 1677 Priesterweihe, danach Theologie- und Philosophielehrer, Archivar und Novizenmeister und ab 1688 dann Abt des Klosters –, liess er zwischen 1704 und 1718 die St.Iddakapelle bauen und 1726, zur Feier des 500. Todestages der Heiligen Idda, Münzen prägen. Und zwar nicht bei einer Wald- und Wiesen-Münzerei, sondern bei einem der besten und anerkanntesten Medailleure, Stempelschneider und Münzer seiner Zeit: bei Hans Jakob Gessner (1677 bis 1737), welcher seit 1706 Münzmeister in Zürich war.

Ein deutliches Zeichen der Macht

Die Goldmünzen mit der Abbildung der Heiligen Idda, sowohl jene von Trogers Priesterjubiläum als auch die Medaille zum 500. Gedenktag der Heiligen, sind bis heute relativ weit verbreitet. Auch der Kanton Thurgau besitzt sie. Der «Troger-Dukate» besitzt, perfekt erhalten, heute einen Sammlerwert von 20'000 Franken.

Was Florian Hürlimann jedoch bei der Archivierung zutage förderte und das darf als kleine wissenschaftliche Sensation gelten, ist der Zinn-Blei-Abschlag der Jubiläumsmedaille. Probeabschläge wurden stets angefertigt, bevor man mit der Prägung von kostbaren Münzen anfing. «Der Münzer wusste nach der Anfertigung eines Probeabschlages, ob der Stempel gut genug war, oder ob noch gewisse Verbesserungen genommen werden mussten», weiss Florian Hürlimann zu berichten.

Der Zinn-Bleiabschlag der Medaille auf den 500. Todestag der heiligen Idda von Toggenburg, welche 1726 geprägt wurde. Bild: Christof Lampart

50 Münzen als Geschenk für den Bischof

Auf der einen Seite der Medaille ist die Büste des Konstanzer Bischofs Johann Franz Schenk von Staufenberg (1704 bis 1740) abgebildet. Dies deshalb, weil Franz Troger von Altdorf an der Jubelfeier in Fischingen am 3. November 1726 dem Bischof von Konstanz 50 Exemplare eben dieser Medaille in einem silbervergoldeten Etui als Geschenk überreichte. Es ist also sozusagen eine Huldigung der klerikalen Macht des Konstanzer Bischofs.

Auf der Rückseite ist die Heilige Idda mit Nimbus zu sehen. In der linken Hand hält sie eine Blume, auf der rechten Seite steht ein Hirsch mit je fünf Enden an jeder Seite; ganz links ist die St.Iddakapelle abgebildet. Die Metall-Analyse des Probeabschlags mittels Röntgenfluoreszenzspektrometrie ergab, dass dieser aus 76 Prozent Zinn, 23 Prozent Blei, 1 Prozent Kupfer, 0,2 Prozent Bismut und 0,2 Prozent Eisen besteht. Zu dieser Zeit entsprach das einer gängigen Mischung: drei Teile Zinn, ein Teil Blei.

Mischung gegen die Zinnpest

Die Vorteile dieser Mischung: Der Schmelzpunkt gesenkt und das Metall war somit besser formbar. Und Blei weisst die Eigenschaft auf, gegen die Zinnpest zu wirken. Bei der Zinnpest handelt es sich um eine allotrope Umwandlung von Zinn, welche Gegenstände aus Zinn zerstört. Dabei gilt die Gleichung: je reiner das Zinn und je tiefer und anhaltender die Temperaturen, desto schneller zerfällt das Zinn.

Florian Hürlimann hat zur Illustration, welche Folgen die Zinnpest für einen Herrscher haben kann, ein gutes Beispiel an der Hand. Er erzählt: «Napoleon Bonaparte liess für seine Uniformen auf dem Russlandfeldzug von 1812 Knöpfe aus reinem Zinn herstellen. Diese zerfielen im russischen Winter – und die Soldaten erfroren, weil sie die Mäntel nicht mehr schliessen konnten.»

Viel Wert in der Geschichte von Medaillen

Im Gegensatz zum kostbaren Troger-Dukaten ist der Zinn-Bleiabschlag, wie Hürlimann sagt «monetär nichts wert, medaillengeschichtlich aber schon». Der Grund dafür leuchtet ein: Während schon früher wertvolle Münzen von Museen alleine ihres tatsächlichen Wertes begeistert gesammelt wurden, wurden Zinnabschläge weit weniger gesammelt.

«Dabei erzählen sie doch etwas über den Werdegang der Münze oder Medaille und somit eine spannende Geschichte, die problemlos für sich allein stehen kann», findet Florian Hürlimann.

In einigen dieser Schränke werden – gut gesichert – über 5000 Münzen und Medaillen aus längst vergangenen Zeiten aufbewahrt. Bild: Christof Lampart