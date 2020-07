Eine Initiative mit Zündstoff: «30 Minuten gratis parkieren» gerät in Wil unter Beschuss. Die SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» kommt vors Volk. Der Stadtrat empfiehlt sie zur Ablehnung. Auch die Regio Wil steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Gianni Amstutz 10.07.2020, 17.40 Uhr

Die SVP fordert, dass die Parkgebühren in Wil für die ersten 30 Minuten entfallen. Der Stadtrat und das Parlament wollen allerdings nichts davon wissen. Jetzt läuft es auf eine Volksabstimmung hinaus. Bild: Stefan Kaiser

Der Wiler Stadtrat empfiehlt, die SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» abzulehnen. Mit dieser will die SVP dem lokalen Gewerbe unter die Arme greifen. Die Stadt müsse dort ansetzen, wo sie die Kompetenz dazu habe.

Die Parkplätze für die ersten 30 Minuten gratis anzubieten, seien eine Möglichkeit dazu, so die Begründung der SVP für ihre Initiative. Im Februar reichte die Partei 941 Unterschriften ein, 750 waren mindestens nötig.

Die Empfehlung des Stadtrats kommt wenig überraschend, hatte die Regierung doch bereits die gleichlautende Motion im Sommer 2019 abgelehnt. Weil der Vorstoss auch im Wiler Parlament scheiterte, griff die SVP schliesslich zur Initiative.

Auch die Begründung des Stadtrats deckt sich weitgehend mit jener zum Vorstoss. So stehe die Initiative im Widerspruch zu anderen politischen Entscheiden, wie etwa dem 2016 verabschiedeten Parkierungsreglement, dem 2019 ausgerufenen Klimanotstand sowie der Verkehrsstrategie.

Zudem würde eine Annahme dazu führen, dass der Stadt jährlich rund 600000 Franken entgingen. Ob das lokale Gewerbe aber dadurch im selben Ausmass von zusätzlichen Einnahmen profitieren würde, sei nicht nur fraglich, sondern unrealistisch.

Das Taktieren um dem Abstimmungstermin

Nachdem der Stadtrat sich nun zum Begehren geäussert hat, wird die Initiative auch noch vom Stadtparlament behandelt. Bis es dazu kommt, könnte es allerdings etwas dauern.

Das Geschäft wurde einer vorberatenden Kommission zugewiesen. Erst wenn diese Bericht und Antrag behandelt hat, kommt die Initiative ins Parlament.

Damit wird voraussichtlich nichts aus dem Wunsch der SVP, die Initiative am Wochenende der Gesamterneuerungswahlen vom 27. September an die Urne zu bringen. Das sollte den Wahlkampf befeuern. Die anderen Parteien haben jedoch kein Interesse, der SVP Schützenhilfe zu leisten und dürften den Zeitpunkt der Behandlung im Parlament im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach hinten verschieben.

Bereits der Stadtrat reizte die Frist von vier Monaten zur Erstellung von Bericht und Antrag fast vollständig aus.

Parlament wird Initiative ablehnen

Das Parlament hat nun drei Möglichkeiten: Die Initiative zu akzeptieren, einen Gegenvorschlag zu erarbeiten oder sie abzulehnen. Wenn die Initiative keine Mehrheit im Parlament findet, kommt es zur Volksabstimmung.

Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall sein. Dies, weil das Parlament die Motion der SVP mit demselben Inhalt bereits deutlich verwarf.

Auch einen direkten Gegenvorschlag wird es kaum geben. Einen solchen hat das Parlament in indirekter Form nämlich bereits genehmigt. Im vergangenen Jahr erklärte es eine Motion der FDP für erheblich.

Diese soll ebenfalls das lokale Gewerbe unterstützen und zwar mittels eines Fonds. Die Parkplatzgebühren spielen zwar auch dabei eine Rolle, allerdings nur indirekt.

So würde es zwar zu keinen Vergünstigungen der Tarife kommen, ein Teil der Einnahmen aus der Bewirtschaftung würde aber in den Fonds fliessen und so wieder dem Gewerbe zugutekommen. Konkret geht es um zehn Prozent der Einnahmen aus den Parkgebühren, was jährlich rund 200'000 Franken entsprechen würde.

Regio Wil und Wipa als weitere Kritiker

Opposition erfährt die SVP-Initiative aber nicht nur vom Stadtrat und dem Parlament, auch die Regio Wil betrachtet die Diskussion in der Stadt skeptisch. Dies, weil derzeit eine Fachgruppe der Regio Wil ein regionales Verkehrskonzept erarbeitet.

Ein Aspekt umfasst auch den ruhenden Verkehr und damit die Parkplatzsituation. Sarah Hug, Projektleiterin der Regio Wil, sagt: «Es braucht eine regionale Lösung, nur schon um alle gleich zu behandeln.»

Dabei gehe es nicht zwingend in jedem Fall und auch nicht ausschliesslich um die finanzielle Bewirtschaftung von Parkplätzen. Diese seien aber vielfach ein wichtiger Bestandteil.

Deshalb sei man bei der Regio Wil wenig angetan von der Initiative der SVP. Denn damit würde in Wil ein Sonderfall geschaffen.

«Die SVP-Initiative steht konträr zu unserem Bestreben nach einer regionalen Lösung des ruhenden Verkehrs.»

Auch die Wiler Parkhaus AG (Wipa), an der die Stadt Wil als Aktionärin beteiligt ist, wäre von einer Annahme der Initiative betroffen. Sie betreibt die Parkhäuser Bahnhof, Altstadt und Filzfabrik. Und auch ihr drohen im Fall einer Annahme der Initiative Einnahmen wegzufallen – und zwar 460000 Franken.