Bildstrecke Eine Heimat für seltene Pflanzen: Evelyn Krapf erhält und vermehrt in ihrem Garten in Mogelsberg alte, traditionelle Sorten Die Pflanzen im Garten des Ehepaars Krapf hätten viel zu erzählen: Manche von ihnen haben eine Geschichte, die mehrere Jahrhunderte zurückreicht. Das Mogelsberger Paar hegt und pflegt für die Stiftung Pro Specie Rara seltene Sorten – es ist eine anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe. Am Wochenende steht ihr Garten zur Besichtigung offen. Tobias Söldi 11.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gärtner ist ihre Leidenschaft: Evelyn Krapf, von Beruf Heilpädagogin. Bilder: Tobias Söldi

Sie sieht nicht nur frisch aus, sie duftet auch noch betörend – und das, obwohl sie bereits mehrere hundert Jahre auf dem Buckel hat. Die Rede ist von der Rose Quatre Saisons Blanc Mousseux, einer Sorte, die schon zu den Zeiten der Römer geblüht haben soll und die in dieser ursprünglichen Form bis heute existiert. Zum Beispiel in Mogelsberg im Garten von Evelyn und Urs Krapf, wo die Rose in diesen Tagen wieder ihre weisse Pracht präsentiert.

Das 1500 Quadratmeter grosse Reich des Ehepaars ist ein verwunschenes Fleckchen Natur: Die Pflanzen wuchern hier regelrecht über, in allen Formen und Farben, die Insekten summen, die Blüten verströmen ihre süssen Düfte, irgendwo hinter dem Gebüsch ist das Gackern eines Huhns zu hören. Dazwischen laden lauschige Sitzplätze zum Verweilen ein.

Eine unüberschaubare Vielzahl an Farben, Formen und Gerüchen: Der Garten von Evelyn und Urs Krapf an der Böschenbachstrasse 6.

Hier finden sich Beeren, Obst, Gemüse, Stauden, Küchen- und Heilkräuter sowie unzählige Zierpflanzen – die Rose aus der Römerzeit ist nur eine von 70 Rosensorten im Garten der Krapfs. «Diesen Frühling habe ich versucht, ein Verzeichnis aller Pflanzen in unserem Garten zu erstellen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alle Pflanzen aufgenommen habe», sagt Evelyn Krapf.

Erhalternetzwerk von Pro Specie Rara

Neben bekannten Pflanzen finden sich auf dieser Liste auch seltene Exemplare – noch seltenere als die Quatre Saisons Blanc Mousseux. Denn das Paar gehört zu den 650 ehrenamtlichen Sortenbetreuerinnen und Sortenbetreuer in der Schweiz, die für Pro Specie Rara alte, traditionelle Sorten anbauen und vermehren.

Pro Specie Rara Die Stiftung Pro Specie Rara mit Sitz in Münchenstein bei Basel will auf diese Weise die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren erhalten. 4700 Obst-, Garten- und Ackerpflanzensorten sowie 32 Tierrassen verdanken ihre Existenz dem Pro-Specie-Rara-Erhalternetzwerk, wie auf der Website nachzulesen ist. Etwa 38 davon wachsen in Mogelsberg, zehn Zierpflanzen werden offiziell für Pro Specie Rara erhalten.

Wenig bekannt: Phlox paniculata Serneus, eine Pro-Specie-Rara-Sorte aus dem Bündner Ort Serneus. Besondere Früchte: Die Auberginen der Pro-Specie-Rara-Sorte Rosso di Napoli sind rötlich und rund. Eine fürstliche deutsche Züchtung aus dem Jahr 1910: Phlox Paniculata Gräfin von Schwerin. Ebenfalls eine Pflanze von Pro Specie Rara: Black-Cherry-Tomaten von der Firma Sativa in Rheinau. Eine Rose, die schon zu Zeiten der Römerzeit geblüht haben soll: Quatre Saisons Blanc Mousseux.

Wo kommen Pflanzen überhaupt her?

Wie ist es dazu gekommen? «Mich hat schon immer interessiert, woher unsere Lebensmittel stammen», erklärt Evelyn Krapf ihre Motivation. «So bin ich zum Gärtnern gekommen.» Im Jahr 2003 zog sie mit ihrem Mann, er ist von Beruf Lehrer, aus dem Appenzellerland ins Toggenburg nach Mogelsberg. In ihrem neuen Zuhause begannen sie, mit Schaufel, Pickel und Garetten ihren eigenen Garten zu gestalten.

Zur kulinarischen Neugierde gesellt sich historisches Interesse. «Dass Pflanzen über Hunderte von Jahren gezüchtet und weitergegeben werden, das fasziniert mich ebenso», sagt Krapf. Die 48-jährige Heilpädagogin erzählt:

«Ich frage mich oft: Wo kommt eine Züchtung überhaupt her? Welche Geschichte steckt hinter der Pflanze?»

Versteckte Plätze laden zum Verweilen ein.

Nicht immer keimen die seltenen Exemplare

Mittlerweile trägt sie selbst ihren Teil dazu bei, dass solche alten, seltenen Sorten überdauern. Deren Erhalt und Vermehrung sind aber keine einfachen Aufgaben: Damit eine Pflanze gedeiht, muss der Standort nicht nur die richtige Menge Sonnenlicht beziehungsweise Schatten bieten und der Boden die passende Trockenheit oder Feuchtigkeit aufweisen. Auch das Nebeneinander verschiedener Pflanzen will berücksichtigt werden. Denn eine bestimmte Nachbarschaft kann das Wachstum einer Pflanze hemmen oder unerwünschte Kreuzungen bewirken.

«Karotten zum Beispiel kreuzen sich sehr gerne. Um sie sortenrein zu erhalten, muss man sie isoliert vermehren», erklärt Krapf, die sich ihr Wissen nicht nur aus alten Büchern und dem Internet angeeignet hat, sondern auch in Pro-Specie-Rara-Kursen für Sortenbetreuer. Und nicht immer keimen die seltenen Exemplare:

«Manchmal ist das Saatgut schlicht zu alt oder die Bedingungen von Boden und Wetter nicht ideal.»

Blick von oben auf den Garten.

Das Menu im Garten zusammenstellen

Das Hegen und Pflegen eines solchen Gartens ist aber nicht nur eine anspruchsvolle, sondern auch eine zeitintensive Aufgabe. «Im Frühling verbringen wir viel Zeit im Garten, besonders mit Jäten.» Evelyn Krapf kümmert sich dann vor allem um die Stauden und Rosen, während ihr Mann sich dem Gemüse und den Bäumen annimmt, und manchmal packen auch die drei erwachsenen Söhne mit an.

Im Sommer und im Herbst können sie dann die Früchte ihrer Arbeit ernten – wortwörtlich: Dann ist Erntezeit. Sind es ihre liebsten Monate im Jahr? Evelyn Krapf schwärmt vom August, wenn sie in den Garten gehen kann, um sich ein Menu zusammenzustellen – aber am Ende hat sie alle Jahreszeiten aufgezählt.

«Den Kreislauf eines Jahres mitzuerleben, ist beeindruckend.»

Und auch nach 17 Durchgängen im Mogelsberger Garten ist die Faszination nicht kleiner geworden.

Hinweis: Am 22. und 23.August gewähren 13 Sortenbetreuer am «Wochenende der offenen Samengärten» Einblick in ihre Gärten, darunter auch Urs und Evelyn Krapf (Böschenbachstrasse 6, Mogelsberg). Zur gleichen Zeit findet das nationale Wochenende der offenen Gärten statt: www.offenergarten.ch.