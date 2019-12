Eine Erdbeertorte mit weihnächtlicher Dekoration: Wie in Japan das grosse Fest begangen wird Mari Abderhalden-Yoshida aus Niederwil erzählt aus ihrem Heimatland. Zita Meienhofer 07.12.2019, 12.00 Uhr

Mari Abderhalden-Yoshida während eines Besuchs in Japan während der Weihnachtsfeiertage. Bilder: PD

Japan gehört entgegen häufigen Vermutungen nicht zu jenen Kulturen, die Weihnachten nicht feiern. Dies, obwohl das Fest weder religiös noch kulturell im Kalender vermerkt ist. Weihnachten wurde aus dem «Westen» importiert. Francisco Xavier, der als christlicher Missionar in der Präfektur Yamaguchi wirkte, hatte 1552, am 24.Dezember, die Gläubigen versammelt und eine Messe abgehalten. Ein Ritual, das weder der Buddhismus noch der Shintō – das sind die beiden wichtigsten Religionen in Japan – kennen. 1612 wurde das Christentum in Japan verboten und Weihnachten über 200 Jahre lang nur von im Verborgenen agierenden Christen gefeiert. Anfang des 20. Jahrhunderts gelangte Weihachten wieder nach Japan.

1904 leuchtete im bekannten Kaufhaus Meijiya im Tokioter Stadtteil Ginza das erste Werbedisplay an der Ladenfront, auf dem ein Weihnachtsbaum abgebildet war. 1910 produzierte die Firma Fujuya den ersten Weihnachtskuchen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Aufkommen der westlichen Weihnachtstradition auch im fernen Asien nicht mehr aufzuhalten. In den Kaufhäusern war Weihnachten sehr präsent.

Auch die gebürtige Japanerin Mari Abderhalden-Yoshida, die heute in Niederwil wohnt, sagt:

«Weihnachten basiert in Japan nicht auf einem religiösen Fundament. Es ist ein kommerzielles Ereignis, das zu einem nationalen wurde.»

Zudem wird Weihnachten in Japan je nach Alter unterschiedlich gefeiert: Wenn man Kind ist, oder Kinder hat, wird Weihnachten mit der Familie gefeiert. Ist man kein Kind mehr, oder hat man noch keine Kinder, ist es ein Tag für Pärchen, ganz ähnlich dem Valentinstag.

Zur Person Mari Abderhalden-Yoshida (50) ist in Hamamatsu (Japan) aufgewachsen. 1994 absolvierte sie einen Sprachaufenthalt in den USA und lernte ihren Mann, Roland, kennen. Vor 25 Jahren zog sie mit ihm in die Schweiz – und blieb. Sie lebt mit ihrer Familie in Niederwil und ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern. Mari Abderhalden-Yoshida war in Japan im kaufmännischen Bereich tätig, heute arbeitet sie im Service und Verkauf sowie hin und wieder als Dolmetscherin. (zi)

Ein Festmahl und ein beleuchtetes Bäumchen

Die Einstimmung in das Weihnachtsfest beginnt in Japan Ende November. Dann werden die Beleuchtungen montiert und eingeschaltet. Diese seien damals, als Mari Abderhalden-Yoshida noch in ihrer ursprünglichen Heimat wohnte, noch nicht so üppig gewesen. «Heute gleicht die Weihnachtsbeleuchtung in den Städten einer Lichtershow», sagt sie, wie beispielsweise der beleuchtete Tokyo-Tower. Auch die Werbung in den Shoppingzentren ist entsprechend auf das Weihnachtsfest ausgerichtet.

«Bei uns zu Hause begann die Weihnachtszeit am 24. Dezember», erklärt Mari Abderhalden-Yoshida. Dann wurde der bereits beim Kauf mit bunten Lämpchen dekorierte Plastik-Weihnachtsbaum aufgestellt. Familie Yoshida sass zusammen und ass den «Short Cake», den bekannten japanischen Weihnachtskuchen. Dazu wurde Lipton-Schwarztee getrunken. «Der ‹Short Cake› ist eigentlich eine Erdbeertorte, die mit einer weihnächtlichen Dekoration verziert ist und auf welcher der Schriftzug ‹Merry Christmas› zu lesen ist», erklärt sie. Wichtig sei das Festmahl am Abend gewesen. Es gab frittiertes oder gebratenes Huhn mit Kroketten oder Pommes frites und Salat.

Der «Short Cake», der japanische Weihnachtskuchen, ist eine Erdbeertorte mit Verzierung.

Nach einem Tag wieder weg

«Am 25. Dezember, beim Erwachen, fanden wir als Kinder jeweils ein Geschenk auf dem Kopfkissen», erklärt Mari Abderhalden-Yoshida, «Santa Claus war also gekommen». Darin verpackt war ein Buch, ein Bleistift, vielleicht eine Barbie-Puppe. Geschenke bekamen nur die Kinder, die Erwachsenen beschenkten sich nicht.

An diesem Tag wird die Weihnachtsdekoration schon wieder abgeräumt, nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern auch die Beleuchtung in den Städten. Weihnachtsfeiertage gibt es in Japan nicht. Fallen sie nicht auf ein Wochenende, sind der 25. und 26. Dezember normale Arbeitstage. Ab Silvester bis zum 6. Januar jedoch haben die Japaner frei – für die Neujahrsfeiern.

Neujahr ist viel wichtiger als Weihnachten

Mit dem Wegräumen der Weihnachtsdekoration beginnen die Vorbereitungen für die Festivitäten zum neuen Jahr. Denn: Viel wichtiger als Weihnachten sind in Japan die Neujahrsfeierlichkeiten. «Wir haben dann unser Haus mit Strohfiguren geschmückt», erklärt Mari Abderhalden-Yoshida. Figuren, die jedes Jahr neu hergestellt werden. Ihre Mutter erteilte Kurse in deren Herstellung. Üblich ist, dass sie über der Eingangstür hängen. «Am 31. Dezember wurde bei uns zu Hause und auch sonst wo geputzt», so die Japanerin. Die Familienmitglieder hatten frei, um das Haus vom Schmutz des vergangenen Jahres zu befreien.

«Shimekazari» heissen die Strohfiguren, die beim Jahreswechsel über der Eingangstüre hängen.

Zum Silvesterritual gehörte bei Yoshidas die Musikshow im Fernsehen. Mari Abderhalden-Yoshida weiss ganz genau: «‹Kōhaku Uta Gassen› begann um 21 Uhr und endete um 23.45 Uhr.» «Kōhaku» ist ein Gesangswettbewerb, der seit den 1950er-Jahren auf einem öffentlichen japanischen Sender ausgestrahlt wird. Beim «Kōhaku» aufzutreten ist nur auf Einladung möglich. Es dürfen ausschliesslich erfolgreiche Sänger des jeweiligen Jahres oder beliebte Sänger auftreten. Nach wie vor gilt ein Auftritt beim «Kōhaku» als Ehre und Karrieresprungbrett.

Ein Schlag auf die Glocke soll Glück bringen

Um Mitternacht ging es in einen Tempel. Davor wurde eine Nudelsuppe – Toshikoshi-Soba – gegessen. Beim Tempel hatten sich die Besuchenden in eine Reihe zu stellen, um irgendwann den Schläger für die Glocke zu erhalten. «Ein Schlag auf die Glocke bringt Glück für das neue Jahr», so die Niederwilerin. Glück bringen sollen auch die «Omikuji». Das sind Papierstreifen, auf welche Wahrsagungen geschrieben sind. Omikuji erhält man gewöhnlich, indem man eine unter vielen zufällig ausgewählte Schachtel schüttelt und sich dabei ein bestimmtes Schicksal oder einfach nur Glück wünscht. Die gleiche Bedeutung haben die «O-Mamori». Das sind kleine bestickte Stoffbeutel. Diese und auch die Omikuji werden in Shintō-Schreinen als auch in buddhistischen Tempeln angeboten.

Besuch bei den Verwandten und Geld für die Kinder

Während der Show im Fernsehen hatte Mari Abderhalden-Yoshidas Mutter mit der Zubereitung des traditionellen, japanischen Neujahrsgerichts, des Osechi-ryōri, begonnen. Während der darauffolgenden Tage gibt es ein Wiedersehen mit den Verwandten. Es sei Brauch, so Mari Abderhalden-Yoshida, dass die Grosseltern und die Verwandten besucht werden. Diese beschenken dann die Kinder mit Geld. Am 7. Januar enden im asiatischen Land die Silvester- und Neujahrsfestivitäten und der Alltag kehrt wieder ein.

Während der Adventszeit erscheinen verschiedene Texte unter dem Titel: «Wie wird Weihnachten im ehemaligen Heimatland gefeiert?» Personen aus anderen Kontinenten erzählen von den Bräuchen und Traditionen aus dem Land, in dem sie aufgewachsen sind.