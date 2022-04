Eine ausgeprägte Gastfreundschaft, eine Fahrt in einem LKW, eine unvergessliche Zugreise: Die Weltreise eines Lichtensteigers, Teil 8 Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Er will so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im achten Teil seines Reiseberichts beschreibt er seine Erlebnisse als Gast bei den Kurden. Florin Hinterberger 01.04.2022, 12.00 Uhr

Florin Hinterberg und seine Freundin Gisela Etter geniessen die Aussicht in den Wolken über Kappadokien. Bild: PD

Wir nähern uns der südöstlichen Grenze der Türkei. Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wie auch unsere Mütter raten uns davon ab, in diese Region zu reisen. Wir können aber nicht widerstehen. Die Geschichte wie auch die Kultur locken.

Auf einer Wanderung mit einem Reisenden aus Italien in der Nähe vom antiken Mardin. Bild: PD

Nur unweit von der syrischen Grenze besuchen wir Tempelanlagen, welche vor über 12'000 Jahren gebaut wurden und die Grundlage für unsere moderne Zivilisation bilden. Was heutzutage mit Wüsten durchzogen ist, war nach der letzten Eiszeit eine der frühesten fruchtbaren Landschaften und deswegen ideal für die ersten sesshaften Völker.

Herzhafte Begegnungen mit Kurden

Die meisten Menschen, die wir hier treffen, sind kurdischer Herkunft. Auch wenn wir von der Gastfreundschaft im Balkan bereits überwältigt waren, setzen die Kurden noch einen drauf. Kaum sind wir in einer neuen Stadt, werden wir von links und rechts angesprochen. Nicht etwa weil wir etwas kaufen sollen, sondern weil die Menschen uns einladen und mehr über unsere Kultur wissen wollen.

Die Mentalität ist hier eine andere. Wenn wir in Restaurants oder Cafés erwähnen, dass wir von der Schweiz sind, ist es oftmals unmöglich zu bezahlen, weil sie uns als Gäste ansehen. Wenn wir von Autos mitgenommen werden, müssen wir darauf bestehen, dass sie uns kein Geld mit auf den Weg geben müssen.

Mit dem LKW-Fahrer Burak verbringen wir über 24 Stunden. Seine Ladung kommt den langen Weg von Usbekistan und er ist dankbar, für den letzten Abschnitt Gesellschaft zu haben.

Im LKW mit dem kurdischen Fahrer Burak. Bild: PD

Ohne viele Worte kochen wir zusammen am Rande der Autobahn und übernachten sogar auf der Rückbank des LKWs. Beim Abladen helfen wir natürlich ihm und seinen Mitarbeitern. Zu reden ist schwierig, aber mit viel Kreativität geben wir uns gegenseitig neue Namen und so werde ich zu Ferit und meine Freundin zu Güzem. Dabei können wir es auch nicht lassen, aus unserem neuen Freund Hassan einen Hans zu machen.

Buraks Küche am Rand der Autobahn. Bild: PD

Heiratsantrag auf Schienen

Wir befinden uns im Landesinneren in Ankara, um von hier die angeblich traumhafte Zugfahrt nach Kars zu bestreiten. Die 873 kilometerlange Strecke dauert etwa 26 Stunden und kostet umgerechnet fünf Franken: Ein Abenteuer, das wir uns nicht entgehen lassen können.

Vor der Zugfahrt sind Gisela Etter und Florin Hinterberg voller Energie. Bild: PD

Wir bemerken ziemlich schnell, dass das kein Schweizer Zug ist. Der Kondukteur bittet uns, den Wein in unseren Gläsern in die Toilette zu schütten. Wenig später fühlen wir uns wie Jugendliche, als wir den Wein aus der abgefüllten Flasche weitertrinken.

Auch wenn die Aussicht aus dem Fenster phänomenal ist, sind es auch hier wieder die Menschen, die diese Zugfahrt so einzigartig machen. Von vorne und hinten überschütten sie uns mit mitgebrachtem Essen. Wir lernen den halben Zug kennen. Wo wir auch hinschauen, werden wir mit einem Grinsen begrüsst.

Im Restaurantwagen lernen wir eine junge Gruppe türkischer Studenten kennen. Mit den unzähligen Tassen Çay (türkischer Tee) und Hunderten von gegessenen Sonnenblumenkernen lassen sie uns schon beinahe als Türken durchgehen. Sie finden, dass so ein schönes Paar wie wir zwei doch unmöglich nicht verheiratet sein könnten. Und so bringen sie uns dazu, im Zug eine Heirat zu inszenieren.

Der inszenierte Heiratsantrag im Zug. Bild: PD

Im Gang lernen wir mit viel Gelächter türkische Tänze. Die Erfahrung ist absurd und einzigartig schön. Obwohl ich es geniesse, ist es für Gisela schwieriger. Auch hier zeigt sich die Ungleichheit, welche sich durch unsere ganze Reise in der Türkei gezogen hat. Die Aufmerksamkeit und Gratulationen gelten hauptsächlich mir und nicht meiner Freundin.

Nach einer eher unbequemen Nacht auf veralteten Sitzen entdecken wir nicht nur das wunderschöne Kars, sondern auch eine Tatsache. Für die Einreise in den Iran auf dem Landweg benötigen wir ein Visum, für welches wir zur iranischen Botschaft in Ankara müssen.

Auf der Rückreise fällt der Zug sogar zeitweise auseinander und wir kommen mit einer Verspätung von zehn Stunden an, aber auch das ist wieder sein eigenes Abenteuer. Mit den Visen in der Tasche machen wir uns nach zwei unvergesslichen Monaten in der Türkei endlich Richtung Iran auf.

Der Lichtensteiger Florin Hinterberger hat seine Ausbildung als Kantilehrer abgeschlossen. Statt in den Beruf einzusteigen, reist er derzeit mit seiner Freundin per Autostopp um die Welt. Auf Instagram @99happyplaces berichtet Florin Hinterberger mit seiner Freundin Gisela Etter in englischer Sprache über die Menschen, die sie antreffen.