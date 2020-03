Einbussen im sechsstelligen Bereich: Der Wiler Gare de Lion leidet unter dem Corona-Virus Mit welchen Problemen Kulturbetriebe aufgrund des Corona-Virus zu kämpfen haben, veranschaulicht das Beispiel des Gare de Lion in Wil. Gianni Amstutz 17.03.2020, 17.20 Uhr

Der Gare de Lion fast gespenstisch verlassen: Ein Bild, an das man sich in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, gewöhnen muss. Bild: PD

Fragt man einen Nicht-Wiler der jüngeren Generation, mit was er Wil in Verbindung bringt, dürfte bei nicht wenigen die Antwort «Gare de Lion» lauten. Das Kulturzentrum lockt mit seinen Konzerten und Veranstaltungen ein überregionales Publikum an.