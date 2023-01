Wil: Gare de Lion kämpft mit Infrastrukturproblemen

Einblick Der Gare de Lion in Wil hadert täglich mit der eigenen Baufälligkeit Beim Wiler Kulturbahnhof ist ein Umbau geplant. Doch dieser verzögert sich. Deshalb sind tagtäglich Bastellösungen und Flexibilität gefragt. Ein Rundgang im Gare de Lion. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 17.01.2023, 18.00 Uhr

Der Gare de Lion in Wil, früher Remise, ist seit 30 Jahren in Betrieb. Bild: Sabrina Manser

Im Backstagebereich ist es kalt, fast so kalt wie draussen. Der Aufenthaltsraum für die Bands, die im Wiler Kulturbahnhof Gare de Lion auftreten, besteht aus einem Container, der an das Hauptgebäude grenzt. Der Raum ist schlicht gehalten: Sofa, Regal, Getränkekühlschrank. «Es gibt keine Toilette, keine Dusche und keine Umkleidekabine», sagt Oliver Wiesendanger bei einem Rundgang. Er ist Mitglied der Betriebsleitung und Ressortleiter für Infrastruktur und Technik des Gare de Lion. «Für Künstlerinnen und Künstler ist das ein No-Go.» Auch der Platz für die Materialien der Bands ist beschränkt.

Den Künstlerinnen und Künstler haben im Backstagebereich keine eigene Toilette.

Der Gare de Lion stösst aufgrund der Infrastrukturprobleme immer wieder an seine Grenzen. Eigentlich sollte der Betrieb seit Ende 2022 in einer komfortableren Lage sein. Ein Umbau für 3,4 Millionen Franken ist geplant. Doch es gibt Verzögerungen.

Vor über einem Jahr hätte das Projekt dem Stadtparlament vorgelegt werden müssen, aber das Baudepartement muss erst noch weitere Abklärungen treffen. «Verschiedene Fragen betreffend Baurecht und Erschliessung müssen vertieft untersucht werden», sagt Marko Sauer, Leiter Hochbau. Derzeit würden Verhandlungen zwischen der Stadt Wil und der Silo AG laufen. Sauer bezeichnet diese als konstruktiv und lösungsorientiert. Details könne man derzeit noch nicht bekanntgeben.

So soll der Gare de Lion nach dem Umbau aussehen. Visualisierung: PD

Undichter Technikraum

Oliver Wiesendanger, Mitglied der Betriebsleitung und Ressortleiter für Infrastruktur und Technik des Gare de Lion. Bild: Sabrina Manser

Währenddessen fehlt es im Gare de Lion an allen Ecken und Enden. Auch die Stromversorgung, die Kanalisation und die Isolation sorgen nach 30 Jahren Betrieb für Probleme. «Eigentlich hätte man schon viel früher etwas unternehmen müssen», sagt Wiesendanger. Als Verein sei man aber aus finanzieller Sicht eingeschränkt, zudem sei man im Gebäude nur eingemietet. Im alltäglichen Betrieb sind Bastellösungen und Flexibilität gefragt.

Wiesendanger zeigt in den Technikraum. Auch hier: ein Containeranbau. Lauter Kabel sind feinsäuberlich aufgerollt, diverses Equipment ist in einem Regal verstaut. Hier habe es auch schon hineingeregnet, sagt Wiesendanger. Deshalb habe man bei der Decke und auf dem Boden eine zusätzliche Holzplatte angebracht. Ein weiteres Problem sei der grosse Mikrofonverschleiss. Die Temperaturschwankungen – im Technikraum ist es kalt, auf der Bühne warm – zehren am Material.

Im Technikraum ist der Platz begrenzt, zudem war das Dach undicht. Bild: Sabrina Manser

«Die Infrastruktur passt nicht mehr zu unserem Veranstaltungsniveau», erklärt Wiesendanger. Bis zu 15'000 Gäste zählt der Gare de Lion jährlich. Man müsse marktfähig bleiben, auch bekanntere Acts mit grösserer Ausstrahlungskraft auf die Bühne bringen. Langfristig würde man an der Infrastruktur scheitern. Klar ist für den Betriebsleiter: «Wir wollen beim Angebot keine Abstriche machen.»

Freiwillige sind gefragt

Weiter geht es zum Eingangsbereich. «Ist der Gare de Lion mit 400 Leuten gefüllt, kann es hier eng werden. Das ist auch eine sicherheitstechnische Herausforderung», so Wiesendanger. Eng ist es auch im Getränkelager, direkt hinter der Bar. Der Raum erinnert eher an einen schmalen Gang. Ausgewichen wird auf die Küche, wo sich die restlichen Getränke befinden. «Wir haben viel zu wenig Platz», sagt Wiesendanger. Er führt weiter in die Garderobe und zeigt auf ein paar Schachteln. «Jeder Raum war schon einmal ein Lagerraum», sagt er.

Eng ist es im Eingangsbereich und im Getränkelager.

Bei jedem Event müsse genau geplant werden, welche Räume es brauche, wo man welche Materialien verstaue. Stühle für eine Lesung müssten jeweils bei der Lokremise geliehen werden, weil man keinen Platz für eigene habe. Für die Möbel der Aussengastronomie muss man für den Winter einen externen Lagerraum mieten. «Das stetige Verschieben von Materialien ist enorm aufwendig.» Hierbei wie auch bei vielen anderen Aufgaben ist der Verein auf freiwillige Mitarbeitende angewiesen. «Wir wären nicht hier, wo wir jetzt sind, wenn sich nicht so viele Leute mit Herzblut für den Gare de Lion engagieren würden», sagt Wiesendanger. «Das ist wirklich eindrücklich.»

Charakter und Geschichte erhalten

Übrig bleibt das obere Stockwerk, wo sich der Balkon befindet, von dem man auf die Bühne sieht. «Für die Akustik im Raum ist der Balkon nicht optimal, auch bei Konzerten sehen von hier nur wenige Gäste gut auf die Bühne», erklärt Wiesendanger. Neben dem Balkon befindet sich das kleine Büro der Betriebsleitung mit zwei Tischen und drei Arbeitsplätzen. Einen Sitzungsraum gebe es nicht. Der letzte Raum sieht nach einer Lounge mit Bar aus, er wird aber auch als Backstagebereich oder Lagerraum genutzt. «Was es halt gerade braucht», sagt Wiesendanger.

Ein Blick in den leeren Gare de Lion. Bild: Sabrina Manser

Nun bleibe zu hoffen, dass sich bald etwas ändere. Denn immer wieder gebe es neue Problemzonen. Trotz allem sagt Wiesendanger: «Wir glauben an den Ort und investieren deshalb auch Hunderte von Stunden. Der Gare de Lion hat eine Geschichte und Charakter.» Diese beiden Dinge sollen auch bei einem Umbau nicht verloren gehen.

