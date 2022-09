EINARBEITUNG 100 Tage Gemeindepräsident von Wilen: Michael Gieseck ist auf Wohnungssuche für Flüchtlinge – und sich selbst Seit bald 100 Tagen ist Michael Gieseck Gemeindevorsteher Wilens. Ein erstes Zwischenfazit zu überdurchschnittlich vielen Flüchtlingen, einer unterdurchschnittlich hohen Strompreiserhöhung und einer neuen Gesprächskultur – auch mit der Nachbargemeinde Rickenbach. Simon Dudle 06.09.2022, 12.00 Uhr

Michael Gieseck fühlt sich «pudelwohl» im gemeinsamen Gemeindehaus von Wilen und Rickenbach. Bild: Tobias Garcia

Die Ära Kurt Enderli gehört in Wilen seit nunmehr bald 100 Tagen der Vergangenheit an. Während 19 Jahren hatte der gelernte Bäcker die 2500-Seelen-Gemeinde geführt. Anfang Juni übernahm nun Michael Gieseck das Büro im Obergeschoss des gemeinsamen Gemeindehauses mit Rickenbach.

Ihm untersteht die Gesamtführung der Gemeinde und das Bauamt. Das Pensum umschreibt Gieseck mit «100 Prozent verfügbar», ohne aber sein zweites Standbein im Bereich des Einkaufs- und Marketingverbandes aufgegeben zu haben. In der Einarbeitungsphase seinen 100 Prozent nötig, sagt Gieseck. Ob später, nach den Gesamterneuerungswahlen im Herbst, eine Reduktion auf 80 Prozent erfolgen kann, lässt er offen.

Schon vor Amtsantritt eingearbeitet

Die ersten gut drei Monate waren geprägt von vielen Eindrücken, Erfahrungen und neuen Kontakten. Ganz neu war alles freilich nicht, da Gieseck nach seiner Wahl im November des vergangenen Jahres schon ein halbes Jahr Zeit hatte, um sich den Thematiken anzunähern.

Resümiert der 59-Jährige die ersten drei Monate, dann kommt er sofort auf die neue Gesprächskultur sprechen. Man wolle offener werden, näher zu den Leuten. Und auch mit der Nachbargemeinde Rickenbach strebt er einen direkteren Austausch an, vor allem im gemeinsamen Gemeindehaus. Einiges sei schon erreicht worden, man helfe sich bei Engpässen gegenseitig aus oder mache auch mal eine Pause gemeinsam. Zudem erwähnt Michael Gieseck die gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter von der Gemeinde Wilen, welche aus seiner Sicht das Rückgrat aller Aktivitäten bilden.

Das Gemeindehaus Wilen soll laut Michael Gieseck ein Haus der offenen Türen sein. Bild: Tobias Garcia

Und wie sieht es beim heissen Eisen Hochwasserschutz aus? Grundsätzlich ist aus der Sicht von Gieseck die Sicherheit der Bevölkerung das oberste Gebot. «Sollte eine Katastrophe eintreten und ich hätte als Gemeindepräsident nichts unternommen, würde ich mir das nie verzeihen», sagt Gieseck. Deshalb müsse das Hochwasserschutz-Projekt geprüft werden. Die Wichtigkeit habe grundsätzlich nichts mit den Einsprachen oder anderen Aspekten zu tun. Dies müsse differenziert betrachtet werden.

Rickenbach wird die Thematik vors Volk bringen. Zudem findet diese Woche eine Informationsveranstaltung statt. Ausserdem wird ein Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichtes erwartet. Wilener Stimmbürger hatten eine Stimmrechtsbeschwerde erhoben. Auch sie wollen, dass das Volk über die Massnahmen beim Hochwasserschutzprojekt der Region Wil mitbestimmen kann. Gieseck sagt:

«Bevor das Gerichtsurteil da ist, können und wollen wir nichts unternehmen.»

Flüchtlinge sollen integriert werden

Schon einiges gemacht hat Gieseck in der Flüchtlingsthematik. 24 Personen aus der Ukraine wurden aufgenommen - deutlich mehr als vom Kanton Thurgau vorgegeben. Mittlerweile sind sie in sechs von der Gemeinde gemieteten Wohnungen an der Langwiesenstrasse untergebracht. Zwei von ihnen haben in den Wilener Restaurants «Casa Grande» und «Sonne» eine Anstellung gefunden. «Diese Leute sind arbeitswillig. Die Sprache stellt allerdings oftmals ein Hindernis dar. Wir suchen nun einen Weg in die Integration», sagt Michael Gieseck. Da Wilen überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen hat, dürften in naher Zukunft keine weiteren kommen.

Während für die Flüchtlinge also Wohnraum gefunden wurde, ist Michael Gieseck weiterhin auf der Suche nach einer Bleibe in Wilen für sich selbst. Nach wie vor wohnt er in Uzwil.

«Ich bin mit Hochdruck auf der Suche. In den nächsten sechs Monaten möchte ich diese Frage geklärt haben.»

Ein anderes aktuelles Thema ist die Erhöhung der Strompreise, welche dieser Tage von allem Gemeinden kommuniziert wird. In Wilen muss ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 14 Prozent mehr bezahlt werden, womit der Anstieg verhältnismässig moderat ausfällt. In Wil beträgt das Plus 38 Prozent. Zu erwähnen ist allerdings, dass Wilen zuvor beim Strompreis-Vergleichen jeweils weit oben geführt war. «Wir kommen nun vom roten in den grünen Bereich», sagt Gieseck. Abgeschlossen wurde dieser Deal noch von Amtsvorgänger Kurt Enderli.

Frauen für den Gemeinderat gesucht

Schon in weniger als drei Monaten muss sich Gieseck wieder wählen lassen. Denn am 27. November stehen in Wilen die Gesamterneuerungswahlen an. Und zwar für die nächste Legislatur, welche im Juni 2023 beginnt. Wenig überraschend tritt Gieseck wieder an - genau wie die beiden Gemeinderäte Roger Staub und Roger Dierauer. Fiona Graf und Rebekka Bannwart stehen nach einer beziehungsweise zwei Legislaturen nicht mehr zur Wahl. «Bei ihnen ergeben sich berufliche Veränderungen», sagt Gieseck.

Noch ist nicht bekannt, wer für die beiden frei werdenden Sitze kandidiert. Da mit Graf und Bannwart die einzigen beiden Frauen nicht mehr antreten, könnte der Wilener Gemeinderat ab nächstem Jahr eine rein männliche Behörde werden. Gieseck sagt:

«Es wäre wichtig, dass wir zwei Frauen finden, um das Gleichgewicht bei den Geschlechtern einigermassen hergestellt zu haben. Am Ende sind aber die Qualitäten der Kandidierenden entscheidend.»