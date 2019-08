Ein Verein sucht Musikanten Die Anzahl Mitglieder stagniert, der Musikverein Degersheim sucht dringend Verstärkung – und gibt nicht auf. Zita Meienhofer

Marcel Krähemann, Susanne Baumann, Marina Kurmann und Natalie Tanner vom Musikverein Degersheim befassen sich intensiv mit der Suche nach neuen Vereinsmitgliedern.Bild: Zita Meienhofer

Landauf, landab ist der Mitgliederschwund in Vereinen ein Thema – so auch beim Musikverein (MV) Degersheim. «Vor zehn Jahren, als ich in den Verein eingetreten bin, waren wir 30 Mitglieder», sagt Susanne Baumann, Vorstandsmitglied des MV Degersheim. Nun musizieren noch 20 Personen. Einige Register sind lediglich mit einem Mitglied besetzt. «Es kam deshalb auch schon vor, dass wir nicht spielfähig waren, weil wegen Abwesenheiten Register nicht besetzt waren», erklärt Marina Kurmann, Präsidentin des Vereins. Versucht haben sie alles: Die Vorstandsmitglieder haben aktiv um Mitglieder geworben, haben die ehemaligen Vereinsmitglieder zu einem Wiedereintritt bewegen wollen, haben Familienmitglieder und Bekannte zu einem Mitmachen im Verein motivieren wollen.

Der Nachwuchs fehlt

Die Schwierigkeit eines Musikvereins ist, dass Mitglieder bei ihrem Eintritt ein Instrument beherrschen müssen. Hinzu kommt, dass ein erfolgreiches Spielen eines Blech- oder Holzblasinstrumentes regelmässiges Üben, auch ausserhalb der wöchentlichen Proben, erfordert. Die zeitliche Belastung war denn auch einer der Gründe, weshalb einige Mitglieder den Verein verliessen. Das Alter oder ein Wohnortwechsel gaben ebenfalls Anlass zu einem Austritt.

Eine der Hauptursachen jedoch, weshalb der Verein geschrumpft ist, ist die Tatsache, dass keine jungen Musikantinnen und Musikanten «bereitstehen». Auch die Musikschule Degersheim habe keine Anmeldungen für Holz- und Blech- blasinstrumente, sagt Marina Kurmann. «Es fehlt uns vor allem der Nachwuchs», sagt Natalie Tanner, Aktuarin des Vereins.

Bläserkurs für Interessierte ab 16 Jahren

Im vergangenen Jahr keimte die Idee, eine Bläserklasse für Erwachsene ins Leben zu rufen. Einladungen wurden verteilt, gemeldet hat sich niemand. Trotzdem gibt sich der Vorstand des Musikvereins Degersheim zuversichtlich und hofft nun, mit aktiver Mund-zu-Mund-Werbung Interessierte für den Bläserkurs für Erwachsene zu finden. «Wir sprechen explizit Erwachsene an mit unserem Kurs», erklärt Marina Kurmann, «wir wollen nicht die Musikschule konkurrenzieren». Das Angebot richtet sich somit an alle Interessierten ab 16 Jahren, die gerne in einer Gruppe ein Instrument erlernen möchten. Vorkenntnisse sind nicht unbedingt notwendig. «Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen», sind sich die Vorstandsmitglieder einig. Beginn des Kurses ist – vorausgesetzt, dass sich mindestens zwei Personen anmelden – nach den Herbstferien. Wann geprobt wird, wird mit den Teilnehmenden kurzfristig vereinbart. Den Kurs leitet der Dirigent des Musikvereins, Robert Buza. Er ist Musiker und unterrichtet Klarinette und Saxofon. Für Registerproben werden Lehrer von der Musikschule beigezogen. Während zweier Jahre soll wöchentlich eine Probe stattfinden. Sind die Fortschritte entsprechend, werden die Lernenden in den Verein integriert. Wer kein eigenes Instrument besitzt, kann dieses beim Musikverein mieten.

Susanne Baumann hofft, dass auf diesem Weg neue Mitglieder gefunden werden können. Und falls es wieder nicht klappt und der Mitgliederbestand auf diesem Stand bleibt? Schulterzucken. Wird dann mit einem benachbarten Verein fusioniert? Ist sogar die Auflösung des Musikvereins Degersheim ein Thema? Die Vorstandsmitglieder zeigen sich zuversichtlich, hoffen, dass sich ihr Verein vergrössert, und planen optimistisch ihre jährlichen Konzerte im November und im März.

Hinweis

Infos unter www.mv-degersheim.ch/aktuell oder bei den Vorstandsmitgliedern des Musikvereins Degersheim.