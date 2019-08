Scientology-Stände in Wil: Stadt

sind die Hände gebunden Frauenfeld erteilt den Scientologen keine Bewilligung für Strassenstände. Wil schon. Rechtlich sind der Stadt die Hände gebunden. Lara Wüest

Hinter dem Begriff Dianetik verbirgt sich die umstrittene Religionsgemeinschaft. Hier ein Scientology-Stand in der St.Galler Altstadt. Bild: Reto Voneschen

In vielen Schweizer Städten sind sie mit ihren Ständen präsent: die Scientologen. So manchen ist die umstrittene Religionsgemeinschaft ein Dorn im Auge. Erst kürzlich erkundigte sich etwa eine Bürgerin in Frauenfeld bei der Stadt, ob deren Standaktionen dort bewilligt würden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld müssen jedoch nicht befürchten, von Mitgliedern der umstrittenen Religionsgemeinschaft auf offener Strasse in ein Gespräch verwickelt zu werden – die Stadt gab zur Antwort, keine Bewilligungen für Scientology-Strassenstände zu erteilen. Die Begründung: Kommerzielle Standaktion seien nicht erwünscht. Dies berichtete kürzlich die «Thurgauer Zeitung».

Ganz anders sieht es in Wil aus: Die Gruppierung durfte zum Beispiel im Frühling vor einem Jahr an der Oberen Bahnhofstrasse einen Stand errichten. Den Scientologen wurde eine Bewilligung dafür erteilt. «Die Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit ist in der Bundesverfassung verankert», begründet Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt, den Entscheid. Das Bewilligen von solchen Standaktionen sei zudem im städtischen Polizeireglement ausdrücklich vorgesehen.

Akquisition der Mitglieder nicht zwingend über Stände

Mit ihrer Präsenz im öffentlichen Raum versuchen die Scientologen neue Mitglieder anzuwerben. Wie erfolgreich sie damit sind, ist jedoch offen. «Es ist schwierig, an Zahlen zu gelangen. Die hat nur Scientology», sagt Psychologin Susanne Schaaf von der Fachstelle Infosekta in Zürich. Und dass diese Zahlen glaubwürdig wären, bezweifelt die Fachfrau.

Allerdings glaubt Schaaf nicht, dass die Standaktionen die meisten neuen Mitglieder bringen. «Viele Leute geraten durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten in eine Gruppierung. Denn hier besteht ein Vertrauensvorschuss.» Manche kämen auch über Nachhilfeunterricht oder Arbeitsgruppen mit einer Organisation oder deren Lehre in Kontakt.

Standaktionen: ein Grundrecht

Unabhängig davon, wie viel Erfolg die Scientologen mit ihren Strassenständen haben, stellt sich die Frage, ob man solche auf öffentlichem Grund verbieten könnte. «Eher nicht», sagt der Wiler Gewerbeleiter Stefan Sieber. Nur wenn sich Veranstalter nicht an Auflagen halten würden, könne eine Organisation verwarnt und gegebenenfalls für eine gewisse Zeit von den Bewilligungen ausgeschlossen werden. Zu solchen Auflagen zählen zum Beispiel, dass ein Stand den Strassen- und Fussgängerverkehr nicht behindern oder stören darf. Oder dass nicht mehr als drei Personen an einer Standaktion mitwirken dürfen. Zudem kann die Stadt Ort und Zeitpunkt für die Aktion festlegen. Hält sich eine Organisation an solche Auflagen, sind der Stadt Wil durch die Bundesverfassung die Hände gebunden.

Das bestätigt Patricia Egli. Sie ist Professorin an der Universität St.Gallen und Expertin auf dem Gebiet der Grundrechte. «Ein absolutes Verbot wäre rechtlich problematisch.»

Wer eine Standaktion durchführen möchte, kann sich auf mehrere Grundrechte berufen. Gemäss der Bundesverfassung darf man den öffentlichen Boden etwa nicht nur zur Ausübung der Religions- und Meinungsfreiheit nutzen, sondern auch zu derjenigen der Wirtschaftsfreiheit. Diese erlaubt es den Bürgern, eine privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit frei auszuüben. Gemäss Egli fallen die Standaktionen von Scientology meistens unter diese Wirtschaftsfreiheit, weil die Gruppierung eigene Kurse und Weiterbildungen bewirbt, mit denen sie Geld verdient. Doch auch gegen die Verteilung von Flugblättern mit religiösem Gedankengut wäre rechtlich nichts einzuwenden, so die Expertin.

Was die Scientologen also genau verteilen, ist nicht so wichtig, solange sie sich an die Auflagen der Stadt halten. Anders sieht der Fall jedoch aus, wenn eine Organisation Informationen mit strafrechtlich relevantem Inhalt verbreitet. Etwa wenn sie zu Gewalt und Terror aufruft. Dann könnten ihre Aktionen verboten werden. Gemäss Patricia Egli ist das bei Scientology bis anhin jedoch nicht der Fall gewesen.

Verbot nicht als sinnvoll erachtet

Ein Verbot für die Strassenstände der Scientologen wäre also nur durch eine Änderung der Verfassung möglich. Doch wäre ein solches Verbot überhaupt sinnvoll? Expertin Susanne Schaaf stellt das in Frage. «Ein Verbot fände ich schwierig.» Zwar sei Scientology eine problematische Gruppe. Gerade deshalb sei aber Transparenz und eine öffentliche Auseinandersetzung wichtig. Aber: «Die Stände sollten auf jeden Fall klar als scientologisches Angebot erkennbar sein», so Schaaf.