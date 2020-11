Ein unbestrittenes Lernschwimmbecken und eine umstrittene Ortsplanung: In einer Woche wird abgestimmt

Am 29. November entscheiden die Stimmberechtigten in Niederhelfenschwil und Degersheim über je eine Sachvorlage: Am einen Ort über die Sanierungs des Lernschwimmbeckens, am anderen Ort über die neue Ortsplanung.

Hans Suter und Andrea Häusler 21.11.2020, 11.45 Uhr