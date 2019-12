Ein Tisch aus der mächtigsten Eiche für den Lindenhügel in Bazenheid Aus Anlass des Köhlerfestes 2020 auf der Hochwacht bei Sirnach erhalten drei Nachbargemeinden einen Holztisch. Hans Suter 06.12.2019, 18.07 Uhr

Bei Glühwein und Nussgipfel wurde der Köhlertisch gestern den Behörden von Kirchberg und Bazenheid übergeben. Bild: Hans Suter

«Die Region trifft sich am Meiler» – so lautet der Leitsatz des Köhlerfestes 2020. Der Sirnacher Revierförster Claude Engeler, Initiant des 17-tägigen Anlasses auf der Hochwacht, hat sich zum Ziel gesetzt, ein Fest zu organisieren, das möglichst alle Menschen in der Region verbindet. Als symbolisches Zeichen dessen erhalten drei Nachbargemeinden einen Holztisch mit Sitzbänken als Treffpunkt für die Bevölkerung. «Der Tisch stammt von der mächtigsten Eiche, die ich in meinen 38 Berufsjahren gefällt habe», sagte Engeler. Der Kirchberger Gemeindepräsident Roman Habrik nahm das Geschenk auf dem Lindenhügel in Bazenheid im Beisein von Behördenmitgliedern aus Gemeinderat und Dorfkorporation entgegen.