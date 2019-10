Ein Tintenfass wie ein Feuerzeug: Uzwiler Bibliothek zeigt antike Schreibgeräte Die Uzwiler Bibliothek stellt derzeit historische Schreibgeräte aus der Sammlung von Hanspeter Schaffner aus. Kathrin Meier-Gross

Hanspeter Schaffner erzählte den Vernissagegästen spannendes Hintergrundwissen zu seinen Sammelobjekten. Bild: Kathrin Meier-GrossBild: Blindtext Blindtext Blind Blind Blindtext

«Das kleine Gefäss aus Metall, das prominent im Schaufensterkasten steht, ist denn im Fall kein Feueranzünder, sondern ein Reisetintenfässchen. Hergestellt von der britischen Druckerei De la Rue.» Hanspeter Schaffner, der ehemalige Uzwiler Papeterist, kommt in Fahrt und zeigt andere Produkte, welche die bald 200-jährige Firma hergestellt hatte. Schaffner könnte spielend einen Abend füllen mit spannenden Details zu den Objekten, die er über 20 Jahre lang gesammelt hat. Etwa die Geschichte über das «Chridä-Röösi», welche 1933 in Dietikon die erste Kreidenfabrik in der Schweiz gegründet hatte. Eine Kreide aus ihrem Haus ist ebenfalls ausgestellt, eingespannt in eine Kreidespitzmaschine.

Ein politisch informierter Charakterkopf

Vorgängig, im offiziellen Teil der Vernissage, hatte Schaffner einfach nur zugehört, genossen und sich mächtig darüber gefreut, was aus seiner Sammlung geworden ist. Freude zeigte auch Gemeindepräsident Lucas Keel. Einerseits darüber, dass die Gemeinde die gesamte Sammlung erwerben konnte. Im Weiteren, dass das Bibliotheksteam sich bereit erklärt hatte, die Vitrinen und Schaufenster wechselnd zu bestücken. «Hanspeter Schaffner ist ein Charakterkopf, der sich mit Leidenschaft und Herzblut für sein Hobby eingesetzt hat und auch politisch immer informiert war», erzählte Keel. Und fügte mit einem Zwinkern an, dass Schaffner nach Kreuzlingen gezogen sei und seither festgestellt habe, wie gut es doch in Uzwil gewesen sei.

Verwaltungsleiter Thomas Stricker habe darauf geachtet, dass die Objekte respektvoll archiviert worden seien. Die Freude über die Sammlung sei mit jedem Detail gewachsen, gleichzeitig mit der Verpflichtung zur ansprechenden Präsentation. Die Bibliothek sei ein guter Ort, um mit den Büchern weiteres kulturelles Gut und Wissen zu vereinigen.

Erinnerungen an die Jugend

Rund 1100 Gegenstände hat Historiker Mario Gähwiler seit Januar inventarisiert. 80 waren für die Ausstellung ausgewählt worden. «Bei der thematischen Auflistung habe ich gemerkt, mit welcher Leidenschaft die Sammlung aufgebaut worden ist», betonte Gähwiler. «Sie ist historisch wertvoll, weil sie komplett ist und weil Schaffner in der Gemeinde gelebt hat. Sie transportiert Geschichte und zeigt den Übergang von der Feder zum Luxusschreiber. Die damalige Produktewerbung hatte Geist und Witz und ist nun ein Zeitzeuge. Caran d`Ache beispielsweise war schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts bewusst, wie wichtig «Swissness» ist. Im Weiteren hob der Historiker hervor, dass die betrachtende Person viele Sachen wiedererkenne und damit auch Erinnerungen an die Jugend verbinde.

Im urchigen Ausserrhödler Dialekt und mit lustigen Versen brachte anschliessend der Kulturbotschafter und Schauspieler Philipp Langenegger die Vorteile dieses «Joint Venture’s» auf den Punkt. Zwischendurch animierte er die Vernissagegäste zu schlagfertigen Konzentrationsspielen.