Ein Sonntagnachmittag im Gare de Lion in Wil: Kaffee, Kuchen - und Bier Die erste Austragung des «Feinen Sonntags» im Gare de Lion schlägt voll ein. Christoph Heer 19.01.2020, 19.00 Uhr

Am «Feinen Sonntag» im Gare de Lion sind viele Kinder mit dabei. Bilder: Christoph Heer

Da stehen sie, draussen in der Kälte und ziehen an ihren Zigaretten. Gekleidet in bequemen Trainer- und Pyjamahosen in verschiedensten Farben. Die junge Dame mit einer Wollmütze, ihr Begleiter mit einem Cap. Völlig entspannt, scheinbar absolut geerdet und entschleunigt. Irgendetwas Merkwürdiges muss da im Innern des Kulturbahnhofs abgehen.

Also rein in die gute Stube – denn genau so fühlt man sich beim Betreten des Gare de Lion. Noch nie erschien das Lokal derart chillig, umgewandelt in eine kleine, feine Wohlfühloase. Schön abgedunkelt, damit die Augenringe der vergangenen Nacht nicht sichtbar sind, aber auch, damit kein unnötiger Jubel und Trubel aufkommt; der Anlass heisst schliesslich «Feiner Sonntag» und nicht Ramba-Zamba-Sonntag.

Bier- und Kaffetrinker mischen sich

Gefühltläuft hier jeder Zweite in Trainerhosen rum, auch die Kinder. Hübsch eingepackt in flauschigen Stoff, so lässt es sich gut tanzen – genau, getanzt wird schon auch, nur nicht so ausufernd wie bei einer Bad-Taste-Party. Die Kinder sind die coolsten, trinken, tanzen und feiern sich selber, während ihre Eltern einfach geniessen, reden und Freundschaften pflegen. Im Hintergrund, nicht zu laut, läuft Musik. Feine Musik.

Die Lust auf ein kühles Blondes lässt sich niemand nehmen.

Gegessen wird übrigens auch. Kuchen, feine Kuchen, natürlich selbst gebacken von den Organisatoren. Die Frage stellt sich demnach, was das Volk an einem Sonntagnachmittag trinkt. Tatsächlich, Bier. Hartgesottene lassen sich die Lust auf ein kühles Blondes nämlich auch heute Nachmittag nicht nehmen. Die Mischung von Jung und Alt ist unbeschreiblich, die von Biertrinkern und Kaffeeliebhaber auch. Und immer mehr Menschen – meist in Trainerhosen – strömen heran.

Die eingangs erwähnte Gruppe hat es sich längst auf der Bühne – besser gesagt in der Stube – bequem gemacht. Kuchen essen und geniessen, ehe der böse Montag anklopft. Doch an das Böse denkt hier niemand, man muss nur den Kindern Beachtung schenken: So wird gechillt, so feiert man einen feinen Sonntag, der baldmöglichst in eine zweite Runde gehen soll.