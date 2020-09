«Ein schwerer Schlag für mich» – und eine weitere Hiobsbotschaft für die Gastronomie in Uzwil: Wirt Luke Prenrecaj verlässt Ende Jahr das «Landhaus» Luke Prenrecaj wird das «Landhaus» verlassen. Die Gründe: zu hohe Fixkosten und sinkende Umsätze wegen der Coronakrise. Immerhin ist das Prenrecajs nächstes Lokal, in das er sich einmieten wird, ganz in der Nähe. Philipp Stutz 14.09.2020, 17.00 Uhr

Der Gasthof Landhaus zählt zu den traditionsreichen Lokalen in Niederuzwil. Bilder: Philipp Stutz

«Seit Beginn der Coronakrise sind die Umsätze stark gesunken», begründet Luke Prenrecaj diesen für ihn schweren Entscheid. So seien die Hotelzimmer im «Landhaus» in Niederuzwil ungenügend ausgelastet. «Auch der Handwerker-Znüni ist nicht mehr derart gefragt wie einst.» Vereine, die das Lokal gerne frequentierten, blieben weitgehend aus. Und dies bei gleichbleibenden, hohen Fixkosten.

Das alles hat den «Landhaus»-Wirt dazu bewogen, die Öffnungszeiten nachmittags zu reduzieren. Und schliesslich die Wirtetätigkeit Ende Jahr ganz zu beenden. «Ich gehe ungern», sagt Luke Prenrecaj und fügt hinzu:

«Dabei denke ich an die viele Zeit, die ich hier investiert habe. Das Ganze ist für mich ein schwerer Schlag.»

Vor allem angesichts der Tatsache, dass er mit seinem Konzept Erfolg gehabt habe.

Nach einer wechselvollen Geschichte mit Wirte- und Besitzerwechseln hat Luke Prenrecaj den Gasthof vor acht Jahren in Pacht genommen. Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit gestaltete sich bald erfolgreich. Die Hotelzimmer, die erweitert und zum Teil modernisiert wurden, waren gut ausgelastet. Ein Lift wurde eingebaut. Und auch die Frequenzen im Restaurant zeigten nach oben.

Im «Landhaus» wurde eine gutbürgerliche, saisonale Küche mit mediterranem Flair angeboten. Der grosse, unterteilbare Saal eignet sich gut für Bankette und Versammlungen. Mittags konnten und können Gäste aus zwei Menus auswählen.

Sous-vide-Produkte aus dem Feuerwehrdepot

Luke Prenrecaj, der im «Baur au Lac» in Zürich seine Lehre absolviert und zuletzt als Küchenchef im Hotel Cervo in Zermatt gearbeitet hat, zeigte sich stets bestrebt, gastronomische Akzente zu setzen und die Gäste zufriedenzustellen. So konnte er bald auf eine treue Stammkundschaft zählen.

Jeden dritten Sonntag im Monat lud er zum Buffet mit Schweizer Volksmusik. Diese Tradition will er noch bis Ende Jahr weiterführen. Beliebt waren auch seine spezielle Metzgete und das Charolais-­Beef, Fleisch einer französischen Rinderrasse. Die Coronakrise hat nun alles verändert. Sodass sich Prenrecaj schweren Herzens entschlossen hat, seine Tätigkeit auf dem «Landhaus» aufzugeben.

Als nächstes in der Küche des Niederuzwiler Feuerwehrdepots

Doch er will der Gastronomie treu bleiben. Er wird sich in der Küche des Niederuzwiler Feuerwehrdepots einmieten und Sous-vide-Produkte herstellen. Als Sous-vide oder Vakuumgaren bezeichnet man eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem Kunststoffbeutel.

Bei dieser Zubereitungsart wird bei konstant niedriger Temperatur gegart. Durch das Vakuumieren können Saft und Aromen nicht entweichen, das Gargut bleibt aromatisch und zart. Luke Prenrecaj sagt:

«Mein Ziel ist es, sowohl ältere als auch junge Leute mit diesen Produkten zu bedienen, wobei ich auch Kindernahrung anbieten will.»

Die Kundschaft soll mit einem Elektroscooter samt Kühlanlage beliefert werden.

«Landhaus» wurde nach Brand stilgetreu wieder aufgebaut

Ebenso ist Luke Prenrecaj auf der Suche nach einer Gastgewerbe-Liegenschaft, deren Pachtzins für ihn wirtschaftlich tragbar ist. Er hofft, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sechs arbeiten Vollzeit, drei in einem Teilzeitpensum – weiterbeschäftigen kann. Der «Landhaus»-Wirt bezeichnet Uzwil als guten Standort. Doch im Gastgewerbe sei es nötig, viel Engagement mitzubringen.

Das «Landhaus» zählt zu den traditionsreichen Lokalen in Niederuzwil. Erwähnenswert ist, dass der Gasthof vor über 40 Jahren einer Feuersbrunst zum Opfer fiel und danach stilgetreu wieder aufgebaut wurde. Wie die Zukunft des Hotel-Restaurants aussieht, ist zurzeit ungewiss.

Eine traurigere Welt ohne Bars und Restaurant

Für die Gastronomie bedeutet diese Nachricht indes eine weitere Hiobsbotschaft nach der Geschäftsaufgabe des Café Stalder in Uzwil. «Eine Welt, in der Restaurants, Bars, Biergärten und Hotels fehlen, wird eine traurigere Welt sein», schreibt Christian Gerig im «Tages-Anzeiger»-Magazin.

So gesehen sei die Gastronomie vor allem humanrelevant. «Sie muss nicht vom Staat unterstützt werden, aber von uns Gästen.»