Ein Neubau und 50 neue Arbeitsplätze:

Die Firma Nolato Treff AG in Degersheim expandiert weiter Zusätzliche Maschinen, mehr Produktionsfläche, weitere Stellen: Die Nolato Treff AG bleibt auf Expansionskurs – trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie. Andrea Häusler 03.09.2020, 05.00 Uhr

Im Juli wurden elf Spritzgussmaschinen nach Degersheim geliefert und noch während der Betriebsferien montiert. Bilder: PD

Die Nolato Treff AG in Degersheim gehört zu den jenen Unternehmen, denen die Covid-19-Pandemie nichts anzuhaben vermochte – im Gegenteil. Insbesondere im Bereich des Medizinalbedarfs ist die Nachfrage fast exorbitant gestiegen. Die Auftragsvolumen für Testanlagen wie Einwegpipetten aus Kunststoff, beziehungsweise PCR-Platten zur Erkennung von Virusinfektionen oder für das Erstellen genetischer Fingerabdrücke in Laboratorien, brachten Infrastruktur und Mitarbeitende an die Belastungsgrenzen.