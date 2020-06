Ein Mix aus bewährten und neuen Kräften: Die CVP Flawil nominiert ihre Kandidierenden für die kommunalen Wahlen Gemeindepräsident Elmar Metzger und Gemeinderat Pascal Bossart treten wieder an. Für den Schulrat kandidieren Johanna Bulic und Ueli Häfeli, für die Geschäftskommission stellt sich Michael Scheiwiler zur Wahl. Christof Lampart 11.06.2020, 15.36 Uhr

Sie wollen in der kommenden Legislaturperiode die CVP Flawil in den dörflichen Gremien vertreten, v.l.n.r.: Michael Scheiwiler, Johanna Bulic, Ueli Häfeli, Elmar Metzger und Pascal Bossart. Bild: Christof Lampart

Die Nomination für die Gesamterneuerungswahlen der CVP Flawil gingen – wie in Coronazeiten üblich – in gehörigem Abstand vonstatten, womit sich die 14 Parteimitglieder, welche sich am Dienstag in der Mensa Mattenhof versammelt hatten, über den ganzen Raum verteilten. Inhaltlich präsentierten sich die Christdemokraten jedoch geschlossen.

Der scheidende Parteipräsident Franz Bärlocher forderte sowohl die Nominierten als auch die anderen Parteimitglieder dazu auf, sich im Dorf zu zeigen und einen engagierten Wahlkampf zu betreiben. Bärlocher betont:

«Wir sollten an Events präsent sein – zum Beispiel am Herbstmarkt. Da können wir für uns viel herausholen.»

Ähnlich argumentierte auch Wahlkampfleiter Richard Hollenstein. «Wir werden mit vollem Engagement in den Wahlkampf einsteigen. Am Slogan, mit dem wir vor vier Jahren geworben haben – ‹Wählen Sie Kompetenz und Engagement für Flawil› – können wir auch in diesem Jahr festhalten».

Metzger: «Es gibt noch genug Herausforderungen»

Gemeindepräsident Elmar Metzger begründete seinen Wiederantritt damit, dass es noch genug «echte Herausforderungen» in Flawil gebe, denen er sich für weitere vier Jahre annehmen wolle. Metzger:

«Es gibt Themen, in denen sich Flawil weiterentwickeln kann und muss – und wir müssen die Antwort darauf finden. Und ich bin jemand, der recht gut weiss, an welchem Hebel er ziehen muss, damit es eine Wirkung gibt.»

Gemeinderat Pascal Bossart sagte, dass er gerne weiterhin an der Ortsplanungsrevision mitarbeiten wolle. «Ich möchte tragfähige, konstruktive Lösungen fürs Dorf finden – und ich habe die Ressourcen und Möglichkeiten, um das zu machen», betonte Bossart.

Neue Kandidatur für den Schulrat

Für den Schulrat kandidiert nebst der bisherigen Schulrätin Johanna Bulic, die betonte, dass ihr die Musikschule sehr am Herzen liege und sie sich weiter für die Schule und die Kinder einsetzen wolle, auch neu Ueli Häfeli. Der 52-Jährige erklärte, dass es ihm bei der Anfrage «den Ärmel reingenommen» habe. Seine Kinder seien nun grösser und auch beruflich habe er vermehrt Zeit, um sich für die Schule und die Kinder einzusetzen: «Mein Portfolio ist noch klein, aber mich reizt diese Aufgabe.»

Zu guter Letzt stellte sich mit Michael Scheiwiler auch ein neuer Kandidat für die Geschäftsprüfungskommission vor. Er wird, sollte er gewählt werden, die Nachfolge von Franz Bärlocher antreten. Der Bisherige Andreas Mattes komplettiert das GPK-Ticket der CVP Flawil.